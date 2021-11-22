«Трепещите»: Собчак с кудрями и в сверкающих штанах объявила вызов Пугачевой
Ксения Собчак в новом образе объявила вызов Алле Пугачевой
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Но поклонники пришли к выводу, что в новом образе светская львица больше похожа на Валерия Леонтьева и Аркадия Укупника.
Телеведущая Ксения Собчак поразила поклонников новым дерзким образом эстрадной певицы, в котором она якобы планирует составить конкуренцию самой Алле Пугачевой.
На опубликованном в Instagram снимке светская львица предстала в объемном парике с длинными кудрями, а также широких сверкающих брюках в стиле диско, черном топе с нашивкой в виде цветов и коротком жакете. Дополнили образ массивные украшения и короткие байкерские перчатки.
«Алла Борисовна, трепещите, я иду», — подписала фото Собчак.
В комментариях задумку знаменитости оценили не все. Многие не поняли юмора телеведущей и заметили, что Примадонне такие вызовы давно не интересны.
«Мне кажется, что Алле Борисовне все равно»;
«Зато Ксюше не все равно. Пусть фантазирует»;
«При всем уважении к тебе, Ксюша, Алла Борисовна уже давно может просто сама выбирать трепещущих!», — высказались фалловеры.
Более того, подписчики решили, что телеведущая на фото похожа не на Пугачеву, а совсем на других звезд нашей эстрады.
«Огонь! Валерий Леонтьев тоже занервничает»;
«Укупнику тоже стоит напрячься», — повеселились в комментариях.
Смелости знаменитости в выборе нарядов действительно можно позавидовать. К примеру, недавно Собчак появилась на фестивале в честь юбилея старейшего кинотеатра Москвы в юбке с зайчиками и мухоморчиками. Кроме того, вместе с супругом Константином Богомоловым они заставили тревожиться поклонников, из-за того, что они вышли в свет без своих обручальных колец, которые надели друг другу в день свадьбы.
Простые, но стильные символы преданной любви и верности, звездная парочка почему-то заменила на другие украшения. Не исключено, что таким образом они решили внести разнообразие в свою личную жизнь, но, в любом случае, о расставании речь точно не идет. Несмотря на то, что недавно телеведущая воссоединилась на один вечер со своим экс-супругом Максимом Виторганом.
Как ранее рассказал 5-tv.ru на пиратской вечеринке в честь первого юбилея маленького сына Собчак и Виторгана собрались все близкие пятилетнего Платона, включая его папу.
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