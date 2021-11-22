«Трепещите»: Собчак с кудрями и в сверкающих штанах объявила вызов Пугачевой

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Надежда Квашенко
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Ксения Собчак в новом образе объявила вызов Алле Пугачевой

«Трепещите»: Собчак с кудрями и в сверкающих штанах объявила вызов Пугачевой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Но поклонники пришли к выводу, что в новом образе светская львица больше похожа на Валерия Леонтьева и Аркадия Укупника.

Телеведущая Ксения Собчак поразила поклонников новым дерзким образом эстрадной певицы, в котором она якобы планирует составить конкуренцию самой Алле Пугачевой.

На опубликованном в Instagram снимке светская львица предстала в объемном парике с длинными кудрями, а также широких сверкающих брюках в стиле диско, черном топе с нашивкой в виде цветов и коротком жакете. Дополнили образ массивные украшения и короткие байкерские перчатки.

«Алла Борисовна, трепещите, я иду», — подписала фото Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

В комментариях задумку знаменитости оценили не все. Многие не поняли юмора телеведущей и заметили, что Примадонне такие вызовы давно не интересны.

«Мне кажется, что Алле Борисовне все равно»;

«Зато Ксюше не все равно. Пусть фантазирует»;

«При всем уважении к тебе, Ксюша, Алла Борисовна уже давно может просто сама выбирать трепещущих!», — высказались фалловеры.

Более того, подписчики решили, что телеведущая на фото похожа не на Пугачеву, а совсем на других звезд нашей эстрады.

«Огонь! Валерий Леонтьев тоже занервничает»;

«Укупнику тоже стоит напрячься», — повеселились в комментариях.

Смелости знаменитости в выборе нарядов действительно можно позавидовать. К примеру, недавно Собчак появилась на фестивале в честь юбилея старейшего кинотеатра Москвы в юбке с зайчиками и мухоморчиками. Кроме того, вместе с супругом Константином Богомоловым они заставили тревожиться поклонников, из-за того, что они вышли в свет без своих обручальных колец, которые надели друг другу в день свадьбы.

Простые, но стильные символы преданной любви и верности, звездная парочка почему-то заменила на другие украшения. Не исключено, что таким образом они решили внести разнообразие в свою личную жизнь, но, в любом случае, о расставании речь точно не идет. Несмотря на то, что недавно телеведущая воссоединилась на один вечер со своим экс-супругом Максимом Виторганом.

Как ранее рассказал 5-tv.ru на пиратской вечеринке в честь первого юбилея маленького сына Собчак и Виторгана собрались все близкие пятилетнего Платона, включая его папу.

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