Гороскоп от Творца: красивая притча о знаках зодиака

Божественный гороскоп-притча о знаках зодиака помогает лучше понять истинное предназначение человека на Земле, осознать свой жизненный путь согласно заложенному Творцом семени.

На заре зарождения жизни на планете Творец, завершив создание мира, приступил к ее населению живыми существами. Для этой миссии он созвал 12 своих детей и вложил в каждого из них божественное семя, наделив особенным даром.

Овен

Ты, Овен, первый на очереди, дарю тебе семя, чтобы ты его посадил и преумножил. Но твое предназначение — не следить за процессом его роста, а напитать почву умов человеческих моей идеей. Смысл твоего существования — это действие и побуждать людей к тому, чтобы они полностью осознали сотворенное мною.

За преданность и честную работу дарую тебе чувство Собственного Достоинства.

Телец

Тебе, Телец, я дарую силу, чтобы обеспечить полноценный уход за семенем и взрастить его плоды. Работа твоя очень значима, требующая неслыханного терпения. Твое предназначение — завершить все начатое, чтобы семена не пропали впустую. И да минуют тебя сомнения и искушения как в начале, так и в середине твоего пути.

Для этого наделяю тебя Силой, для мудрого ее использования.

Близнецы

Вам, Близнецы, я вверяю вопросы без ответов. Ваша цель — заразить человечество любопытством к окружающему миру. При этом вам никогда не откроется, почему мужчины и женщины говорят или слушают.

Для поиска решений вам откроется мой дар — Знания.

Рак

Тебе, Рак, я ставлю задачу наделить людей чувствами и эмоциям. Они должны научиться горевать и радоваться жизни, во всевозможной гамме ощущений, итогом должно стать развитие внутреннего мира человека.

Для этого я вручаю тебе дар Семьи, чтобы чувства расцветали во всей красе.

Лев

Лев, твое предназначение — демонстрация моего творения всему миру, во всем его шике и блеске. Однако предостерегаю тебя от того, чтобы загордиться, ибо помни, что все вокруг — творение рук моих, а не твоих. Если забудешь об этом, то подвергнешься презрению со стороны рода человеческого.

Получай в подарок дар Чести.

Дева

К тебе, Дева, просьба исследовать то, что род человеческий сделал с моим творением. Ты должна скрупулезно анализировать его дела и вовремя указывать на ошибки, все это в целях приведения задуманного мною к идеальному результату.

Чтобы ты смогла совершить порученное, я дарую тебе Чистоту Мышления.

Весы

Вам, Весы, я вверяю миссию служения, чтобы люди никогда не забывали о своих обязанностях по отношению к ближнему своему, чтобы они могли сотрудничать, а также получать были более вдумчивы к тому, каким их увидят со стороны. Вы будете оказываться везде, где есть разлад.

За ваши труды наделяю вас даром Любви.

Скорпион

Перед тобой, Скорпион, стоит сложная задача. У тебя будет возможность проникать в умы людей и понимать подноготную их намерений, но я запрещаю разглашать то, что ты узнал. Эти сокровенные знания будут неоднократно причинять тебе боль, что ты в один из моментов даже отвергнешь меня, позабыв, что причиной боли являюсь не я сам, а искажение замысла моего.

На трудном пути твоем ты познаешь животные инстинкты человека и в сражениях с ними можешь сойти с верной дороги. Но когда ты все-таки снова окажешься у меня, Скорпион, тебя будет ожидать высший дар Цели.

Стрелец

Тебя, Стрелец, я попрошу научить людей смеяться и радоваться жизни, ибо из-за искажения моей идеи они ожесточаются. Радость должна подарить им надежду, а через надежду — вернуть их в мой стан. Ты затронешь жизни многих мимолетно, на мгновение, познав уникальность каждого встречаемого тобой существа.

Тебе в подарок — дар Безграничного Обилия, чтобы ты мог донести мой свет даже в самый мрачный угол.

Козерог

От тебя, Козерог, требуется труд в поте лица твоего, твое предназначение — приучить людей. Бремя твое сложное: ты в полной мере почувствуешь тяжесть мира на своих плечах.

Для выполнения задания я вкладываю всю Ответственность людскую в надежные руки твои.

Водолей

Тебе, Водолей, откроются горизонты будущего для того, чтобы человечество могло лицезреть новые возможности. Ты часто будешь ощущать боль одиночества из-за того, что я не позволяю тебе олицетворять мою любовь.

Но, чтобы вернуть человека на путь истины и открывающиеся перед ним перспективы, я дарю тебе дар Свободы, чтобы ты всегда мог служить человечеству.

Рыбы

У вас, Рыбы, одна из самых непростых задач. Я попрошу вас собрать всю печаль человеческую и возвратить ее мне. Ваши слезы станут моими слезами. Горечь, которой вы напитаетесь, — не более чем итог неправильного восприятия человеком моей идеи. Но ваша миссия — сострадать людям, чтобы они сделали новую попытку.

За столь сложную задачу я награждаю вас самым великим из даров: вы станете единственными из моих двенадцати детей, в полной мере понимающими Меня. Этот дар Понимания всегда будет сопровождать вас, и вы будете протягивать руку помощи даже тогда, когда вас не захотят слушать.

Когда все дети заняли свои места, Бог произнес:

«Каждый из вас заполучил часть моей идеи. Вы не должны принимать свою частичку за всю Мою Идею или стараться обменяться ими друг с другом. Ибо каждый из вас идеален сам по себе, но вы не познаете этого, пока все двенадцать не станете единым целым. И только в таком случае целостность Идеи моей откроется каждому из вас».

И дети ушли, полные решимости выполнить свою работу лучше остальных. Но ни один ребенок так и не осознал своей задачи и не проникся обещанным даром, поэтому они вернулись к Создателю. Увидев их озадаченными, Творец сказал:

«Я вижу, что каждый думает, дар другого лучше, чем его собственный, поэтому я разрешаю вам меняться».

В этот миг все пришли в неописуемый восторг, предвкушая вероятные выгоды от новых возможностей.

На что Бог улыбнулся и предрек, что каждый будет возвращаться к нему не раз, чтобы избавиться от наделенного предназначения, и всякий раз будет получать на это согласие.

«Вам придется пройти сквозь множество перевоплощений, прежде чем вы сможете выполнить предписанную мною миссию. Даю вам неисчерпаемое время на то, чтобы совершить желаемое, и только когда вы сумеете это совершить, вы сможете быть со мной», — дал мудрое напутствие Творец.

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