Звезда «Миража» Маргарита Суханкина похудела на 30 килограммов после операции

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Егор Измалкин
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Исполнительница хита «Музыка нас связала» перепробовала много диет, но они перестали помогать.

Звезда «Миража» Маргарита Суханкина похудела на 30 килограммов после операции

Фото: Instagram @margarita.sukhankina

Оперная певица и бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина раскрыла причину резкого похудения за девять месяцев. По ее словам, меньше года назад она весила 100 килограммов.

«Я сделала операцию» — заявила знаменитость в эфире телеканала НТВ.

При этом исполнительница хита «Музыка нас связала» перепробовала много диет, в том числе кремлевскую, и раздельное питание.

«Я пыталась по-честному. Мне помогало до 40 лет. Моя норма — 70 килограммов, в которой я сейчас нахожусь», — поделилась Суханкина.

До операции из-за живота она не могла нагнуться завязать шнурки или застегнуть молнию на сапогах, из-за любой нагрузки ей хотелось присесть или полежать, женщину мучили отеки. Решиться на хирургическое вмешательство артистке помог юморист Александр Морозов, который ранее тоже перенес операцию по уменьшению объема желудка и сильно похудел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Маргарита Суханкина решилась на усыновление.

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