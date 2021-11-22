Звезда «Миража» Маргарита Суханкина похудела на 30 килограммов после операции
Исполнительница хита «Музыка нас связала» перепробовала много диет, но они перестали помогать.
Фото: Instagram @margarita.sukhankina
Оперная певица и бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина раскрыла причину резкого похудения за девять месяцев. По ее словам, меньше года назад она весила 100 килограммов.
«Я сделала операцию» — заявила знаменитость в эфире телеканала НТВ.
При этом исполнительница хита «Музыка нас связала» перепробовала много диет, в том числе кремлевскую, и раздельное питание.
«Я пыталась по-честному. Мне помогало до 40 лет. Моя норма — 70 килограммов, в которой я сейчас нахожусь», — поделилась Суханкина.
До операции из-за живота она не могла нагнуться завязать шнурки или застегнуть молнию на сапогах, из-за любой нагрузки ей хотелось присесть или полежать, женщину мучили отеки. Решиться на хирургическое вмешательство артистке помог юморист Александр Морозов, который ранее тоже перенес операцию по уменьшению объема желудка и сильно похудел.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Маргарита Суханкина решилась на усыновление.
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