Проклятие на острие: почему нельзя есть с ножа

«Не ешь с ножа» — фраза, которую хоть раз в жизни слышал каждый. Наши бабушки и дедушки, мамы и папы верили, что действие может нести в себе опасность. Но какую?

Нож — это сакральный и агрессивный прибор. Его использовали в обрядах, например, жертвоприношениях. Ходили предания, что он несет отрицательную энергетику для человека, который будет с него есть. Праотцы верили, что так можно стать глупее: «срезать свой ум», — говорили они.

Также считалось, что еда с ножа может принести в дом несчастья: муж уйдет от жены к любовнице или начнет выпивать. К тому же могут быть ссоры, передряги и даже драки.

Эзотерики полагают, что на кончике прибора сосредоточена негативная энергетика, и ее сила обладает разрушительными способностями. Человек может почувствовать резкий упадок сил, а его здоровье серьезно подкоситься.

Слизывать еду с прибора эксперты тоже не рекомендуют. По их словам, это может привести к появлению заболеваний сердца или вовсе преждевременной смерти.

В давние времена с помощью ножа младенцев защищали от сглаза и ведьм. Родители дарили новорожденному резной ножичек и клали в колыбель. К тому же считалось, что ритуальный предмет поможет родиться ребенку здоровым, и с ножом под подушкой спали беременные женщины. Парни при знакомстве с девушкой делали для нее необычный подарок — нож, который защитит юную особу от злых духов.

Поднимать брошенный кем-то нож с земли запрещалось. Предки считали, что он мог использоваться в ритуалах и принести вред, поэтому место находки обходили как можно дальше.

В конце концов, если опустить все приметы, есть с ножа опасно из-за острого лезвия: одно неаккуратное движение — и вы рискуете порезать язык или губы.

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