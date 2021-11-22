Ведерко майонеза и ванна оливье! Чем запастись заранее для новогоднего стола

Майонез, горошек, крабовые палочки, лук — это только малая часть того, что пригодится для приготовления новогоднего стола.

Одна из самых вредных привычек — делать все в последний момент. Миллионы россиян целый год ждут наступления новогодней ночи, чтобы отпраздновать это торжество вместе со своей семьей. Однако в предвкушении праздника люди совершенно забывают о том, что их холодильник совершенно не готов для принятия Нового года. Именно поэтому стоит уже сейчас составить список новогодних яств, которые будут баловать вас и ваших гостей с наступлением заветной ночи. А составить список всего необходимого 5-tv.ru смогли помочь «Аргументы и факты».

Алкоголь

Разумеется, первостепенная вещь, которая должна быть на новогоднем столе — это шампанское и прочий алкоголь. По заверениям специалистов, в этом году вам точно не следует откладывать покупку горячительных напитков «на потом» — скидок на него не ожидается. А все почему? Цены растут и производителям невыгодно снижать стоимость товара. Поэтому срочно в магазин!

Колбаса

Один из самых необходимых продуктов — это сырокопченая колбаса. Ее можно смело покупать уже сейчас, ведь такой продукт сохраняет свой вкус и качество не менее месяца или полтора, только не стоит брать нарезанный батон — он точно испортится раньше срока. Ему всего лишь стоит дожить до 31 декабря, а там уже можно пойти «во все тяжкие». Можно купить и сыровяленую. А вот с вареной колбасой — осторожнее! Ее нужно приобрести за три-четыре дня до праздника.

Птица для запекания

Гусей, уток и индеек обычно продают замороженными. Если вы видите перед собой охлажденный продукт, то это, скорее всего, разморозка, поэтому для своего стола лучше не дешевить, а купить целую птицу.

Конфеты

По информации аналитиков, стоимость кондитерских изделий может подняться на целых 20%, поэтому покупкой конфет стоит озаботиться уже сейчас. Разумеется, всякий продукт можно хранить долгое время, если знать как его хранить. Конфеты с шоколадом тому не исключение.

Красная рыба

Замороженную рыбу можно покупать уже сейчас. При покупке стоит тщательно осмотреть продукт на предмет подозрительных дефектов: например, не брать помятую тушку, рыбу с пятнами на коже. Есть вероятность, что рыба уже несколько раз замораживалась/ размораживалась. Разумеется, охлажденную рыбу. Так же как и вареную колбасу нужно приобретать за несколько дней до праздника.

Икра

К приобретению этого продукта стоит отнестись с полной ответственностью. Дело в том, что производители также могут несколько раз заморозить и разморозить ее. Разумеется, это не пойдет ей на пользу. Это все легко определяется по тому, что поле разморозки икра становится более липкой, скользкой и может легко лопаться. Можно сделать проще — приобрести этот продукт в жестяной банке, но стоит ее брать в проверенных местах, мы ведь помним о размороженных продуктах, верно?

Ни в коем случае нельзя покупать икру в местах несанкционированной торговли. Вероятнее всего, вы купите контрафактный продукт или же просто-напросто испорченный.

Холодец

Свиные ножки, языки, хвосты и копыта можно приобрести заранее, ведь сам заветный холодец готовится не так уж и быстро. Вышеописанные части парнокопытных легко и долго могут храниться в морозилке, так что их можно купить уже сейчас, чтобы не беспокоиться о том, что у вас не хватает ингредиентов для одного из главных блюд на новогоднем столе.

Консервы и соления

Различные консервированные продукты, если вы их не запасли с осени, прекрасно украшают абсолютно любой праздничный стол, поэтому на новогоднем торжестве — это одни из самых необходимых вещей. К столу и различным салатам пригодятся горошек и кукуруза, маринованные огурчики. Если последние вы решили покупать «на развес», то лучше это делать не более чем за десять дней до Нового года. При покупке продукта на рынке, просите на рынке, чтобы положили огурцы и капусту вместе с рассолом, без него они не смогут пролежать и недели. Хранить такие соленья придется в холодильнике.

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