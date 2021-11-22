Дух захватывает: Даты рождения людей, чьи судьбы изменит Солнце в Стрельце с 22 ноября

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Ника Шумерская
Эксклюзив 3 459

Новое расположение небесных тел отразится на состоянии ряда людей.

Фото, видео: Depositphotos / natulrich; 5-tv.ru

Солнце вошло в знак Стрельца 22 ноября, а новое расположение небесных тел оказывает значительное влияет на судьбы некоторых людей, даты рождения которых эксклюзивно для 5-tv.ru назвала астролог, интегратор PWS и основатель астрологического наставничества «Путь к себе» Елена Пономарева.

В первую очередь, уверена эксперт, крупно может повезти самим Стрельцам. Фортуна улыбнется тем, кто и сам приложит усилия: можно начинать «звездить» в хорошем смысле слова, ярко себя презентовать окружающим и устраивать из своей жизни настоящее шоу.

«Это потрясающее время для тех, кто родился с 23 ноября по 2 декабря, а также с 21 по 31 мая — второй промежуток возник из-за того, что на оси Близнец-Стрелец уже произошло затмение», — поделилась специалист по звездам.

Астролог обратила особое внимание на рожденных в следующие года:

1931, 1949, 1967, 1985 и 2003.

В жизни этих людей завершатся проекты длительностью 9 или 18 лет. Для того, чтобы поставить точку в затянувшихся делах, придется пройти через определенные кризисы, тяжесть которых зависит от того, в каких энергиях проживается собственная жизнь. Провидица уточнила, что благоприятный расклад сложится в случае отказа от разрушающих и более не наполняющих вас энергий.

«На смену обязательно придет то, от чего будет захватывать дух и петь душа», — подытожила Елена Пономарева.

Ранее 5-tv.ru предлагал гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября для всех знаков зодиака.

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Дух захватывает: Даты рождения людей, чьи судьбы изменит Солнце в Стрельц...

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