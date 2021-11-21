Время выдохнуть и надеть розовые очки: астропрогноз на неделю с 22 по 28 ноября

Позади — напряженный период лунного затмения, наступает время для ранее отложенных дел. Как рассказала 5-tv.ru астролог Алена Никольская, все знаки зодиака могут получить максимальную выгоду на неделе с 22 по 28 ноября.

«На этой неделе можно выдохнуть: самые напряженные аспекты в начале недели будут уходить, и все, что вы откладывали до более благоприятного времени, постарайтесь осуществить до наступления выходных, приступая к делам в самом ее начале», — рассказала специалист.

Неделя с 22 по 28 ноября располагает к тому, чтобы совершить значительный прорыв, сделать запланированные ранее дела, а также найти компромиссы, договорившись с нужными для вас людьми. Такой расклад возможен благодаря расположению звездных тел.

«В начале недели, в понедельник, Солнце перейдет в знак Стрельца, и нас будет постепенно отпускать. Мы будем более легкими, позитивными, оптимистичными. Начинайте смотреть на мир сквозь розовые очки, это полезно, особенно при напряженных небесных аспектах», — объяснила Никольская.

Неделя в целом благоприятна для подписания договоров и встреч с людьми, обращения за помощью — используйте время нахождения Стрельца под покровительством самой крупной планеты-благодетеля Юпитера. Это планета большого счастья, и всем знакам зодиака должно везти. Вы можете попросить протекции и обратиться за советом и помощью к влиятельным или компетентным людям при принятии серьезных решений.

К выходным, по словам эксперта, начнет нарастать напряжение, оно обусловлено приходом Венеры — планеты любви, красоты и гармонии — в 19-м разрушительном градусе Скорпиона. Столь негативное расположение небесного тела скажется на отношениях.

«Ревность будет буквально зашкаливать: захочется всех и каждого контролировать, навязывать свою точку зрения и стучать кулаком по столу. В этот период вы будете не готовы слышать других людей», — предупредила астролог.

Неделя с 22 по 28 ноября доставит немало беспокойства в плане денег. В выходные постарайтесь не давать свои сбережения взаймы и самим не брать в долг: эти деньги могут нести разрушительный характер.

Подводя итоги астрологического прогноза, Алена Никольская напомнила, что все вопросы нужно решить в начале недели, а выходные посвятить полезному и приятному досугу: отдохнуть с друзьями, посмотреть кино, почитать книгу.

Астролог рекомендовала больше времени проводить на свежем воздухе: при Венере в Скорпионе напряжение легко уходит через прогулки и занятия активными видами спорта, подвижные развлечения.

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