🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 ноября, когда убывающая Луна находится в знаке Рака, представители многих знаков зодиака могут почувствовать неожиданно накатившую грусть, однако не стоит ей поддаваться.

♈ Овен

Овны, иногда вам лучше сбавить обороты, иначе вы рискуете остаться ни с чем. Подумайте, что по-настоящему важно для вас. Представьте себя через десять лет: где и с кем вы хотели бы находиться? Проанализируйте данную картину и постарайтесь не упустить то, что способно вас осчастливить.

Космический совет: не рубите с горяча.

♉ Телец

Тельцы, конечно, логика и рассудок вас никогда не подводили, однако в мире есть множество вещей, которые невозможно регулировать рационально. Не бойтесь своих чувств — сегодня именно они подскажут вам правильный выбор.

Космический совет: доверьтесь интуиции.

♊ Близнецы

Близнецы, когда все идет наперекосяк, хочется спрятаться в темном углу и плакать. Однако, как известно, после дождя на небе можно увидеть радугу, а после печалей впереди «зеленый свет». Не спешите опускать руки. Возможно, на этой неделе все резко изменится, причем в лучшую сторону.

Космический совет: любите и цените себя.

♋ Рак

Раки, если вы устали и все валится из рук — это не повод ругать себя. Это повод задуматься, как вы могли довести себя до такого состояния. Кажется, пришло время встретиться с друзьями, прокатиться на самом опасном аттракционе или отдохнуть в санатории — требуется полноценная разрядка.

Космический совет: научитесь отдыхать.

♌ Лев

Львы, любовь — это не боль и страдания, это счастье и внутренний подъем. Если вы это не чувствуете, значит, рядом с вами находится не тот человек, который может воодушевить вас. Подумайте: отношения тянут вас вниз или вверх?

Космический совет: не бойтесь разорвать отношения с теми, кто вас не ценит.

♍ Дева

«Жизнь задыхается без цели». — говорил Федор Михайлович Достоевский. И, кажется, Девы, эта фраза идеально описывает ваше состояние. У вас может сложиться ощущение спутанности сознания и потери ориентиров. В этом случае стоит прислушаться к внутреннему голосу или обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.

Космический совет: не бойтесь признать ошибки.

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♎ Весы

Весы, вы давно мечтаете быть кому-то нужным, чтобы кто-то встречал вас с работы, готовил завтраки по утрам, однако отталкиваете любых претендентов, желающих побороться за ваше сердце. Пора изменить тактику и позволить заботиться о вас.

Космический совет: перестаньте строить из себя «железную леди».

♏ Скорпион

Скорпионы, вы очень чувствительны к настроениям окружающих, и сегодня ваши ощущения еще больше обострятся. Возможно, внезапно охватит грусть или ярость, однако постарайтесь контролировать эмоции и не нарубить дров, потому что последствия придется расхлебывать долго.

Космический совет: не позволяйте чувствам взять верх над разумом.

♐ Стрелец

Кто не рискует, тот не пьет шампанского, Стрельцы. Вы находитесь в настроении мечтать о большом, добиваться больших успехов и идти на такой риск, на который вы никогда раньше не шли. Дерзайте!

Космический совет: не бойтесь смелых решений.

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♑ Козерог

Козероги, уделяйте время своим мечтам. Пейте утренний кофе в медленном темпе, визуализируя, чего вы хотите достичь в следующие 24 часа. Затем начните записывать свои цели так, будто вы их уже достигли. Заведите «карту желаний» — вы будете удивлены, как будущее преобразуется у вас на глазах.

Космический совет: не бойтесь ставить глобальные цели.

♒ Водолей

Водолеи, этот день находится под покровительством Марса. Удача ждет сильных, волевых людей, в которых энергия бьет ключом. Не бойтесь проявить свою решимость в разговоре со второй половинкой или в беседе с начальником. Сегодня все получится.

Космический совет: будьте смелее.

♊ Рыбы

Рыбы, сейчас прекрасный период для освобождения от старых привычек, также можно попробовать что-либо новое. Можно осваивать какие-либо навыки, запускать проекты, заводить животных. Также любые романтические связи выльются в долгосрочный роман.

Космический совет: если вы давно ждали момента, он настал.

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