Актер из «Склифосовского» Томашевский попал в больницу с сотрясением мозга

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 002

По данным 5-tv.ru, мужчина подрался.

Актер из «Склифосовского» Томашевский попал в больницу с сотрясением мозга

Фото: Кадр из сериала "Битвы божьих коровок" (2006)

Российский актер Петр Томашевский попал в больницу с сотрясением мозга. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По предварительным данным, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт, впоследствии завязалась драка. Подробности устанавливаются.

Петр Томашевский родился 4 февраля 1982 года. В 2003 году он окончил ВТУ имени Щепкина, в 2002-м дебютировал в фильме «По ту сторону волков» режиссера Владимира Хотиненко. Наиболее известные картины с его участием — «Угрюм-река», «Склифосовский», «Москва. Центральный округ-3», «Черные волки», «Королева бандитов», «Мурка».

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