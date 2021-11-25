Из-за чего Ксения Бородина сильно похудела?

Поклонники Ксении Бородиной бьют тревогу: девушка тает на глазах! Правда ли причиной резкой потери веса стала депрессия? За что телеведущую травят хейтеры? Из-за чего она поругалась с Викторией Боней и Ольгой Бузовой? И почему у звезды нет времени на собственных детей? Ответы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Было бы странно, если бы я там, не знаю, была бы с лишними килограммами сейчас», — отвечает журналистам Ксения.

Ксению Бородину перестали узнавать фанаты! Телеведущая так сильно похудела, что ее все чаще путают со старшей дочерью, 12-тилетней Марусей. Взволнованные подписчики призывают звезду остановиться, пока она не довела себя до анорексии.

Некоторые предполагают, Бородина исхудала от затяжной депрессии! За последнее время она оказалась в центре сразу нескольких скандалов! Сначала поссорилась с Викторией Боней. И не смогла скрыть эмоций, увидев светскую львицу на одной из престижных премий.

«Бонь, вот цветы специально для тебя, пакеты тоже, спасибо и эти бурные аплодисменты тоже для тебя, спасибо», — обратилась к заклятой подруге Бородина.

«Позвольте сказать пару слов, все-таки я готовилась к этому мероприятию, я понимаю, что вы хотите выпроводить меня со сцены, потому что стоять рядом со мной некомфортно, я понимаю», — парировала Боня.

«Те, у кого не хватило внимания, те, которые пытаются за счет того, что кого-то оскорбляют или унижают, как-то себя почувствовать лучше, это эго», — позже прокомментировала Виктория.

Ксения также давно конфликтует с еще одной бывшей коллегой по телестройке, Ольгой Бузовой. В СМИ писали, Бородина так и не смогла смириться, что рядовая участница проекта стала ведущей. Потом успешная певица и даже актриса блистала на сцене одного из главных театров страны! Впрочем, Бородина заявила: она запросто смогла бы также, но трезво оценила свои силы.

«Мне кажется, для этого нужно специальное образование как минимум. Мы с Ольгой не общаемся с тех пор, как наши дороги разошлись на проекте. Поэтому, к сожалению, ни она меня не поддерживает, ни я ее не поддерживаю», — рассказала телеведущая журналистам.

Масла в огонь подливают хейтеры. На днях они сравнили, как смотрятся на льду Бузова и Бородина. Обе знаменитости попробовали силы в фигурном катании. Подписчики присудили победу певице, а ее коллегу назвали деревянной женщиной и бревном.

Ксения признается: все это очень ее расстраивает. Ведь она так старается!

«Я погружена на 200%. Но сложные моменты, конечно, есть, конечно есть, и падала неоднократно, и больно было, и все тело в синяках», — утверждает Ксения.

Бородина полностью отдается новому хобби. Ради него даже пожертвовала редкими выходными в компании дочерей!

«Мы редко куда-то ездим! Ну только утром где-то», — смущенно говорит Тея, дочь телеведущей.

«И вечером иногда», — добавляет Ксения Бородина.

Не дает о себе забыть и личная драма. Со дня ее развода с Курбаном Омаровым прошло всего два месяца. А как утверждают знакомые экс-супругов, мужчина уже нашел себе новую любовь — утонченную поэтессу Анну Егоян. Неужели он так быстро забыл Бородину?

«Я верю в себя, верю в то, что, конечно, я буду счастливым человеком. Сейчас на первом месте у меня моя семья, мои дети», — рассказывает телеведущая.

Бородина уверяла: она развелась из-за многочисленных измен Курбана. Хотя в шоу-бизнесе говорили: настоящей причиной их разрыва стали деньги! Год назад телеведущая осталась без работы. Проект, который она вела много лет, закрыли. Содержать семью стало не на что. Супруг на тот момент тоже не был трудоустроен. Хотя в прессе была информация, что Омаров сидел на шее у жены все годы их брака!

«Человек реально очень устал. Он психически уже истощился от этого внимания, от того, что ему навязывают усиленно навязывают либо роль жертвы, обязательно такая жертва этого мужа и женской судьбинушки, либо роль какой-то такой фурии. И так как она не очень умеет быть слабой, тверденькая, нападает, это вызывает эффект „Ага, ну посмотри, какая она агрессивная“. На самом деле это не более, чем способ реагирования на постоянную стрессовую хроническую ситуацию», — комментирует психолог Анетта Орлова.

Психологи обеспокоены состоянием Бородиной. Постоянное нервное напряжение может вызвать не только депрессию и худобу, но и очень опасные заболевания.

«Есть такое понятие как психосоматическая семерка — это заболевания, которые напрямую связаны именно со стрессом. Например, это дыхательные органы, сердечно-сосудистая система, язва желудка, разного рода аутоиммунные истории и, в том числе, не дай бог, может быть и онкология», — предупреждает психолог.

Однако сама звезда уверяет: переживать не стоит, с ее здоровьем все в порядке. Никакими диетами себя она себя не истязает. И, наоборот, очень довольна новой фигурой. Врачи советуют Бородиной почаще расслабляться и не обращать внимания на злопыхателей. А подписчики желают Ксении перестать воевать со всем миром и обрести долгожданное счастье.