«Аксессуар, а не основа»: кому подходят ролевые игры в сексе?

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Артем Решетов
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Сексолог Кульгавчук рассказал, кому подходят ролевые игры в сексе

Фото, видео: Depositphotos / VitalikRadko; 5-tv.ru

Если сексуальная искра в ваших отношениях начала гаснуть — ролевые игры могут помочь вам добавить огня. Но подходить к ним надо аккуратно!

Интимная жизнь — важная составляющая отношений, значение которой невозможно отрицать. Но после долгих лет брака искра может начать затухать, превращаясь, в итоге, в проблемы на других фронтах. Разжечь ее вновь могут помочь ролевые игры — но многие стесняются или боятся таких сексуальных экспериментов. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, кому подходят ролевые игры, как подойти к этому вопросу и чего стоит избежать.

Некоторые воспринимают сексуальные игры, как какое-то извращение — но не стоит пугаться необычного. Напротив, «сказка для взрослых» поможет найти возбуждающие вещи в повседневной жизни.

«В ролевых играх главное не роли, а игры. По сути, это демонстрация творческого подхода к сексуальным отношениям, а также лояльности к человеку, с кем хотят играть», — пояснил эксперт.

К процессу должны быть расположены оба партнера — иначе могут возникнуть некомфортные ситуации, даже анекдотичные, когда инициатор останется непонятным.

Но если вы и ваш партнер, пусть даже в шутку, говорили об этом когда-либо — можно смело пробовать. Но не забывайте, что коммуникация — ключ ко всему.

«Важно заранее настроить партнера на ролевую игру. Иногда достаточно даже сообщения с текстом: „А у меня для тебя сегодня есть сексуальный сюрприз“. Причем „сексуальный“ упомянуть обязательно, иначе мужчина может быть разочарован тем, что, например, жена не приготовила на ужин любимое блюдо», — подсказывает эксперт.

Будьте аккуратны — ролевые игры нужны не всем, и ваш партнер может просто испугаться, если вы вдруг предстанете перед ним в обтягивающем латексном костюме.

Но если ваш партнер, все же, благосклонно отнесся к идее «поэкспериментировать», это может привести к очень хорошим и полезным последствиям. Мужчины от природы склонны к некой полигамности, и, таким образом, приобретают в одной женщине несколько.

«Принципиально важно, чтобы у женщины эти перевоплощения в ролевых играх были с творческим компонентом, своеобразным драйвом. Если в ролевых играх женщина блещет, то она и притягивает внимание. Эта способность коррелирует с хорошей самооценкой, актерскими данными, психологической гибкостью, блеском в глазах, иногда улыбкой», — пояснил Кульгавчук.

Но не стоит думать, что, если партнеру нужен новый образ, старый стал неинтересен. Ролевые игры — не вместо, ролевые игры — это вместе, интимный творческий процесс, раскрывающий личность и показывающий ее с разных сторон.

Играть роли в таких играх могут не только женщины, но и мужчины. Лучше всего, когда процессу отдаются оба, тем более, что не всегда к нему нужна длительная подготовка и продумывание костюмов и сценария. Монотонность в жизни снижает сексуальное влечение — но такой отдых заставит вашу интимную жизнь новыми красками.

Так что, если вы вдруг захотите поиграть в ученика и строгую учительницу или в сантехника и богатую домовладелицу — не стесняйтесь, дайте свободу своему либидо и самовыражению. Результат вам точно понравится.

Главное — не забывать, что ролевые игры — это дополнение и аксессуар, а не основа. Ведь любим мы не роли?

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