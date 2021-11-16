Психолог рассказала, как распознать потенциального изменщика

Специалисты подсчитали, что каждый четвертый взрослый человек, состоящий в постоянных отношениях, хотя бы раз изменял своему партнеру. Ученые всего мира бьются над вопросом, что толкает людей на сексуальные похождения, несмотря на то, что с точки зрения эволюции адюльтер не выгоден человечеству как виду. А главное — как распознать изменщика.

Как сообщает РИА Новости, американские исследователи из колледжа Олбрайт (США) обнаружили, что склонность к измене можно распознать по голосу. Причем обладают такой способностью исключительно женщины. В ходе эксперимента была записана речь десяти мужчин и десяти женщин, только половина из которых хранили верность своим постоянным партнерам, а потом дали послушать 152 добровольцам.

Австралийские ученые обнаружили, что женщины также могут уличить мужа в неверности по выражению лица в 15% случаев. И здесь мужчины снова оказываются недостаточно проницательны — только у 4% из них выражение лица партнерши вызвали подозрения.

А в Оксфордском университете пришли к выводу, что склонность женщины к измене можно определить по длине ее пальцев. Исследовав анатомические параметры 474 добровольцев и расспросив их о личной жизни, ученые обнаружили, что у любительниц заводить отношения на стороне безымянный палец на левой руке короче указательного. Объясняют эту особенность тем, что соотношение длины пальцев определяет уровень женских половых гормонов — эстрогенов. Женщина, у которой их концентрация высока, более импульсивна и легче вступают в сексуальные отношения. К слову, у мужчин связи между длиной пальцев и склонностью к изменам ученые не выявили.

Психолог Инна Паустовская в интервью 5-tv.ru рассказала о еще нескольких признаках, по которым можно заподозрить человека в неверности. По ее словам, изначально на измену человека толкает неудовлетворение базовых потребностей в отношениях. Ситуацию усугубляют навязанные обществом стереотипы, что мужчины полигамны, поэтому для них нормально иметь много женщин. Человек, склонный к изменам, мужчина или женщина, изначально готовят себе почву для этого своим образом жизни.

«Прежде всего это когда мужчина или женщина говорят о том, что в его окружении очень много представителей противоположного пола, очень активное, плотное общение в любое время суток, в соцсетях ли, личные ли встречи, что, собственно, снижает какую-либо подозрительность. Потому что если появляется новый человек в их окружении, то это не вызывает никаких вопросов», — говорит Паустовская.

Еще два тревожных «звоночка», которые могут вызвать подозрения, — когда человек говорит, что у него очень много дел, он постоянно занят, что дает ему возможность в любой момент отлучиться или задержаться, а также секретные телефоны и запороленные гаджеты.

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