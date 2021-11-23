Светличную перевели в психиатрическую клинику из-за поражений мозга

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Ксения Темникова
Эксклюзив 1 835

О госпитализации актрисы ранее сообщила ее внучка Мария Ивашова.

Светличную перевели в психиатрическую клинику из-за поражений мозга

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Актрису Светлану Светличную доставили в специализированную клинику  из-за поражения сосудов головного мозга, сообщает источник 5-tv.

По его данным, во время лечения проблем с сердцем артистка обеспокоила врачей изменениями в поведении и эмоциональном состоянии. Находясь в больнице, Светличная то становилась неожиданной агрессивной, то опасалась за свою жизнь. У нее были диагностированы поражения головного мозга. Медики приняли решение перевести телезвезду в профильную клинику. 

Актриса попала в реанимацию в конце октября — сама вызвала бригаду скорой и оповестила об этом родственников. По словам внучки актрисы Марии Ивашовой, звезда «Бриллиантовой руки» почувствовала себя плохо на фоне недавнего скандала с ее исчезновением. Артистку положили в нейрохирургическую реанимацию.

Госпитализации предшествовала история исчезновения Светличной.  Актриса в течение пяти дней не выходила на связь с близкими. Тогда сын артистки обратился в полицию с заявлением. Его беспокойство было понятно, ведь кинозвезда имеет проблемы с памятью и может потеряться. На поиски были брошены волонтеры и правоохранители,  однако вскоре актриса была замечена на киностудии имени Горького, где договаривалась о новых съемках.

Сразу после этого на экраны вышло ток-шоу, в котором Светличная рассказала об обидах и недоверии к сыну и невестке. Актриса обвинила близких в планомерных попытках  свести ее в могилу. 

Ранее 5-tv.ru писал, что перед тем как сбежать от родственников, Светлана Светличная планировала подать на них в суд.

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