Внучка о состоянии госпитализированной Светличной: «Бабушка в реанимации»

По словам Марии Ивашовой, в отделении, где находится актриса, запрещены телефоны, родственники поддерживают связь только с лечащим врачом.

Внучка заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной Мария Ивашова рассказала о состоянии госпитализированной бабушки. Актриса попала в больницу в конце октября — сама вызвала бригаду скорой и оповестила об этом родственников. По словам Ивашовой, звезда «Бриллиантовой руки» почувствовала себя плохо на фоне недавнего скандала с ее исчезновением.

К 26 октября Светличная в течение пяти дней не выходила на связь с близкими. Сын артистки даже обратился в полицию с заявлением — беспокоился, что мама могла потеряться, ведь у нее проблемы с памятью. Волонтеры прочесывали улицы, клеили по всем углам листовки с ее фотографией. Но вскоре актриса была замечена на киностудии имени Горького, где договаривалась о новых съемках. Далее на экраны вышло ток-шоу, в котором Светличная рассказала об обидах и недоверии к сыну и невестке, что они якобы планомерно загоняют ее в могилу.

Как рассказала Мария Ивашова, когда родные приехали к актрисе после скандала, увидели у дома машину скорой помощи.

«Дверь никто не открыл. Оказалось, что бабушка обратилась к консьержу, вызвала скорую, согласилась на госпитализацию. Ее положили в нейрохирургическую реанимацию, а там нет мобильных телефонов. Можно общаться только с лечащим врачом», — сообщила внучка знаменитости в эфире Первого канала.

Близкие подчеркнули, что за заслуженной артисткой внимательно присматривает медперсонал, ей обеспечен необходимый и квалифицированный уход.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о раздоре в семье Светланы Светличной, связанном с ее наследством. Оказывается, сердитая на родных звезда решила завещать все не правнуку, как планировала, а молодому любовнику. Поговаривают, что ухажером является известный актер. Подруга пожилой артистки Светлана Перелыгина уверена — это опасный мужчина, которым Светличная буквально очарована.