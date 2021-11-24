Лучшее — враг хорошего: почему стимулировать иммунитет опасно для здоровья
Нутрициолог объяснила, почему почему стимулировать иммунитет опасно для здоровья
Фото, видео: Depositphotos / AntonMatyukha; 5-tv.ru
Дать организму справиться самостоятельно с болезнью или помочь ему выработать защитные силы — правильный ответ эксклюзивно для 5-tv.ru дал врач-генетик.
Многие порой «загоняют» свой организм в попытках «поднять» иммунитет, не отдавая отчета о возможном вреде для здоровья. Об опасности излишней стимуляции эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Светлана Перес де Монтес Ратхерик.
Каждый человек рождается с определенной генетической программой, заложенной в нас родителями. В этом «документе» каждому прописываются и особенности его иммунного ответа.
«За первичный иммунный ответ в организме человека отвечает интерлейкин‑1 — это провоспалительный белок цитокин, который дает сигнал всему организму и всем иммунным клеткам отреагировать на внешний патоген», — пояснила медик.
В зависимости от пришедшего извне патогена — вируса, бактерии или паразитарной нагрузки — этот интерлейкин стимулирует определенные клетки, предназначение которых — произвести иммунную реакцию на чужеродные клетки.
Активатором иммунного ответа, наряду с интерлейкином‑1 выступает интерлейкин‑33, оба являются частью иммунной системы. Стоп-фактором для них выступают ингибиторы, именно они должны вовремя остановить иммунный ответ, который запустили белки 1 и 33.
«Ингибиторы должны вовремя сказать клеткам, что пора „разбегаться“, что больше ничего не надо делать, так как справились с проблемой», — популярно описала эксперт механизм иммунного ответа.
У тех, чьи ингибиторы интерлейкин‑1 и интерлейкин‑33 генетически переданы по наследству уже поломанными, может произойти гипериммунный ответ на любое вмешательство извне, особенно на стимуляцию иммунитета. Поэтому таким людям, по мнению специалиста, стоит дать возможность самостоятельно выработать иммунитет: в случае перегрузки они рискуют пополнить ряды пациентов с аутоимунными заболеваниями.
«Конечно, помимо интерлейкинов и генетического фонда, у организма должно быть достаточно ресурсов для того, чтобы ответить вовремя на любой патоген. Защитой будут любые липидные молекулы: хорошо усвоенные жиры, а энергия будет вырабатываться за счет отличной работы митохондрий», - подытожила эксперт.
Ранее 5-tv.ru писал, что генетики нашли главную причину человеческого старения.
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