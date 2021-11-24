Дать организму справиться самостоятельно с болезнью или помочь ему выработать защитные силы — правильный ответ эксклюзивно для 5-tv.ru дал врач-генетик.

Многие порой «загоняют» свой организм в попытках «поднять» иммунитет, не отдавая отчета о возможном вреде для здоровья. Об опасности излишней стимуляции эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Светлана Перес де Монтес Ратхерик.

Каждый человек рождается с определенной генетической программой, заложенной в нас родителями. В этом «документе» каждому прописываются и особенности его иммунного ответа.

«За первичный иммунный ответ в организме человека отвечает интерлейкин‑1 — это провоспалительный белок цитокин, который дает сигнал всему организму и всем иммунным клеткам отреагировать на внешний патоген», — пояснила медик.

В зависимости от пришедшего извне патогена — вируса, бактерии или паразитарной нагрузки — этот интерлейкин стимулирует определенные клетки, предназначение которых — произвести иммунную реакцию на чужеродные клетки.

Активатором иммунного ответа, наряду с интерлейкином‑1 выступает интерлейкин‑33, оба являются частью иммунной системы. Стоп-фактором для них выступают ингибиторы, именно они должны вовремя остановить иммунный ответ, который запустили белки 1 и 33.

«Ингибиторы должны вовремя сказать клеткам, что пора „разбегаться“, что больше ничего не надо делать, так как справились с проблемой», — популярно описала эксперт механизм иммунного ответа.

У тех, чьи ингибиторы интерлейкин‑1 и интерлейкин‑33 генетически переданы по наследству уже поломанными, может произойти гипериммунный ответ на любое вмешательство извне, особенно на стимуляцию иммунитета. Поэтому таким людям, по мнению специалиста, стоит дать возможность самостоятельно выработать иммунитет: в случае перегрузки они рискуют пополнить ряды пациентов с аутоимунными заболеваниями.

«Конечно, помимо интерлейкинов и генетического фонда, у организма должно быть достаточно ресурсов для того, чтобы ответить вовремя на любой патоген. Защитой будут любые липидные молекулы: хорошо усвоенные жиры, а энергия будет вырабатываться за счет отличной работы митохондрий», - подытожила эксперт.

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