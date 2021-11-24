«Я больше не хочу жить»: Джигарханян всю жизнь пытался разгадать смысл слов тяжелобольной Гундаревой

Экс-супруга актера Цымбалюк-Романовская рассказала о совместном спектакле артиста с Натальей Гундаревой и Валерием Гаркалиным.

Незадолго до своей смерти после нескольких инсультов народная артистка РСФСР Наталья Гундарева призналась партнеру по сцене Армену Джигарханяну, что не хочет жить. Об этом рассказала бывшая супруга актера Виталина Цымбалюк-Романовская.

На своей странице в Instagram она поделилась воспоминаниями об антрепризном спектакле «Какая идиотская жизнь», в котором вместе с Джигарханяном и Гундаревой был занят умерший на днях народный артист РФ Валерий Гаркалин.

«Из антреприз Армена Джигарханяна этот спектакль был лучший <…>. В этом спектакле он с партнерами, которых очень любил. Гундарева — одна из любимых партнерш по сцене театра Маяковского. Армен часто вспоминал ее слова, которые она сказала, когда устала бороться с болезнью: „Я больше не хочу жить“. Пытался понять, что же это за ощущение такое — „не хотеть жить“», — написала Цымбалюк-Романовская.

Instagram @vitalinaromanovskaya

Актриса Наталья Гундарева скончалась 15 мая 2005 года, на 57-м году жизни, из-за повторного геморрагического инсульта. До этого у нее уже дважды случался инсульт, некоторое время она находилась в коме, а за три года до смерти поскользнулась на прогулке и сильно ударилась затылком. Это привело к общему ухудшению состояния здоровья актрисы.

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. У него остановилось сердце на фоне долгой борьбы с осложнениями диабета, болезни почек и отека внутренних органов. В первую годовщину смерти актера на его могиле На Ваганьковском кладбище в Москве открыли памятник.

Как сообщал 5-tv.ru, Валерия Гаркалина не стало в минувшую субботу. Его госпитализировали с коронавирусом в начале октября. В считанные дни состояние резко ухудшилось. Медики подключили его к аппарату ИВЛ, однако спасти не смогли. Артисту было 67 лет. В последний путь актера проводили аплодисментами.