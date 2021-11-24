Перезагрузка 2.1: как изменит судьбы людей приход Меркурия в знак Стрельца

Уже сейчас стоит заложить базу успеха на предстоящее время: в ноябре 2021 года открывается длительный период перезагрузки и переоценки в жизни многих жителей планеты. Традиционно конец года — подведение итогов, именно по результатам проделанного в следующие полтора года мы будем определять собственные будущие стремления и ценности, создавать новые масштабные проекты и намечать пути их реализации. Об этом подробно в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал астропсихолог Иван Буркот.

«Вслед за Солнцем в знак Стрельца 24 ноября приходит Меркурий, это станет началом периода их верхнего соединения, когда планеты движутся рядом на минимальных расстояниях и приводят к пику раскрытия дела и планы, заложенные на нижнем соединении, произошедшем 9 октября 2021 года», — раскрыл астролог актуальное расположение планет.

Особенно удачным может стать 29 ноября, на благоприятный исход этого дня повлияют расположения Луны и Сатурна, а также точный момент контакта Меркурия и Солнца около восьми утра по московскому времени.

Любовное слияние небесных тел в последнюю декаду ноября принесет всем заслуженные результаты, их плоды можно будет вкушать не только остающиеся до конца 2021 года полтора месяца, но в течение более длительных периодов. Согласно прогнозу астропсихолога, временные промежутки могут охватывать периоды в полтора года, девять и 18 лет.

«Весь период мы можем получать судьбоносную информацию, знакомиться с нужными людьми, оказываться в особых местах, при особых обстоятельствах — все это может оказать на нас серьезное влияние, меняющее наше мировоззрение и мировосприятие», — заявил эксперт.

Конец ноября — начало декабря 2021 года, благодаря гармоничному расположению планет, станет лучшим временем для финальных договоренностей. До нового года можно смело подписывать заранее подготовленные контракты по купле-продаже недвижимости.

Также астропсихолог рекомендует не упустить момент для закладки фундамента будущих проектов, реализация которых намечена на 2022 год. В это время особенно удачно пройдут презентации планов и стратегии, «выстрелят» бизнес-модели и бизнес-планы, тщательно проработанные ранее.

«В целом этот период может быть благоприятным, если им правильно воспользоваться. Однако стоит избегать быстрых, импульсивных реакций и, по возможности, сглаживать всплески эмоций партнеров, что которые являются признаками приближающегося солнечного затмения», — предупредил в заключение астропсихолог Иван Буркот.

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