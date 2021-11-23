Победа над вирусом и телемедицина: астропрогноз здоровья на 2022 год

Здоровье — самое большое богатство, без него сложно прожить долгую и счастливую жизнь, реализовав свои текущие и самые смелые планы. Тема поддержания жизненно важного состояния актуальна как никогда, особенно в связи с пандемией, когда все человечество с нетерпением ждет ее окончания. Какой станет медицина в новом году и какие болезни победит человечество до 2024 года, в интервью 5-tv.ru предсказала астролог Алена Никольская, эксперт также дала рекомендации по сохранению и преумножению здоровья в наступающем новом году.

Фармакология, лечение и телемедицина — главные темы 2022 года.

Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

Усиление интереса к этим сферам, по мнению предсказательницы, обусловлен расположением небесных тел.

«Юпитер идет в соединении с Нептуном в знаке Рыб, такой союз планет сохранится до середины мая 2022 года, после чего Юпитер перейдет в созвездие Овна, а затем осенью вернется в прежнее расположение — к Рыбам — и останется там до конца года», — расшифровала планы светил Никольская.

Эксперт отметила, что такое сочетание несет мало приятного: Нептун отвечает за заболевания, в том числе вирусные, пандемии и эпидемии, а в союзе с Юпитером, повлияет на вероятный приход новой волны инфекции, либо иного заболевания.

Однако такой расклад небесных тел, по мнению Никольской, поспособствует и нахождению источника происхождения COVID-19, а также способа от него избавиться в виде действенного препарата, что позволит человечеству наконец-то вздохнуть свободно.

Предвкушая борьбу над коронавирусом, провидица раскрыла и другие прогнозы, которые осчастливят пациентов с неизлечимыми заболеваниями.

«Считаю, что до конца 2024 года человечество найдет панацею от трех болезней: диабета, вирусного заболевания и онкологии», — заявила астролог Алена Никольская.

Телемедицина все активнее будет проникать в нашу жизнь, уверена бывшая телеведущая Никольская. Приверженцы традиционных методов лечения воспримут такой поворот событий в штыки, но будет и немало тех, кто посчитает дистанционную медицину за панацею: это жители удаленных населенных пунктов, не имеющие возможность получить очную консультацию компетентного специалиста.

«Связаться со специалистом, чтобы он поставил вам диагноз и назначил лечение, станет уже не экзотикой», — предрекла эксперт.

Не стоит забывать о здоровом образе жизни и правильном питании. На пике популярности окажутся травы и все, что производится на их основе. Но пользу они принесут только в случае соблюдения правил их сбора: концентрация нужных элементов зависит от расположения небесных тел и в таком случае они смогут стать спасительным средством даже, в, казалось бы, безнадежных ситуациях.

Эксперт рассказала об опасностях, подстерегающих представителей всех знаков зодиака в течение года, особое внимание стоит уделить всем жидкостям организма, особенно эндокринной системе.

«В начале года осторожность не помешает при перемещениях: в Северном полушарии велик риск падений из-за гололеда.

В середине года будьте аккуратны с сердечно-сосудистой системой и сердцем.

Конец года небезопасен для мочеполовой системы и позвоночника», — предупредила Никольская.

В целом в 2022 году ожидаются новые открытия, особенно в фармакологии, продолжится борьба с недугами, а благодаря телемедицине врачи смогут спасти больше людей.

Ранее 5-tv.ru привел рекомендации, астролога о том, в какие дни наступающего нового года стоит планировать дела, чтобы зарядить их на успех на весь 2022 год.