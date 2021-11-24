Власти иностранного государства задолжали российскому «Газпрому» больше 74 миллионов долларов. Срок уплаты истекает 24 ноября.

Вся Молдавия рискует остаться без российского газа из-за проволочек со стороны собственных властей. «Соседи» задолжали главному поставщику голубого топлива — «Газпрому» — больше 74 миллионов долларов. Срок уплаты истекает сегодня, 24 ноября, но пока ни одной транзакции не поступало. Чего же ждать?

Где деньги?

Известно, что проблемы с деньгами у Молдавии возникли не сиюминутно. В период с 2011 по 2015 годы страна отказывалась оплачивать поставки, ссылаясь на различные причины, а затем и вовсе потребовала огромную скидку на услуги «Газпрома». Молдаване надеялись получать голубое топливо по цене, что на 50% ниже изначально заявленной. Россияне готовы были уступить только 25%.

Справедливости ради стоит сказать, что на Западе Молдавия покупала газ по несравнимо огромным ценам. Что удивительно: не жаловалась и не выпрашивала скидку. Вероятно, понимала, что просто не дадут.

Как бы то ни было, время шло, а молдавский долг перед «Газпромом» рос. 29 октября власти иностранного государства все-таки продлили ранее действовавший контракт еще на пять лет — россияне пошли навстречу. Однако вскоре допустили еще одну фатальную ошибку: не оплатили 100% задолженности в срок, указанный в новом договоре. В Москве призвали «соседей» к ответу.

В минувший понедельник «Газпром» уведомил вторую сторону о прекращении сотрудничества, если через 48 часов платеж не поступит.

«Текущий платеж не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня», — констатировал официальный представитель российской корпорации Сергей Куприянов.

В долгах как в шелках

Понимая, что зима совсем близко, а газ необходим, Молдавия, наконец, начала «просыпаться». Действующий премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица призвала парламент страны в экстренном порядке рассмотреть вопрос уплаты долга.

Известно, что мольбы государственного деятеля были услышаны, и проблему все-таки обсудят на заседании Постоянного бюро парламента Молдавии сегодня в 16:00 по московскому времени. Если результат окажется положительным, то обращение Гаврилицы далее рассмотрят на заседании парламента 25 ноября. Впрочем, даже в таком случае нарушения договоренностей не удастся избежать.

Напомним, именно Наталья Гаврилица в начале ноября во всеуслышание радовалась новому выгодному контракту с «Газпромом» и уверяла окружающих в том, как ловко власти «продавили» свою позицию на переговорах с российской стороной.

«Нам удалось оказать содействие компании „Молдовагаз“ в подписании контракта с „Газпромом“ и получении цены, которую мы считаем достаточно выгодной для нас. Сегодня мы покупаем газ по 450 долларов за тысячу кубометров, что в два раза меньше рыночной цены!» — восхищалась премьер-министр, не осознавая, как скоро грядут перемены.

ТАСС / STEPHANIE LECOCQ

К слову, поддерживали ее и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну и председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан. Оба обещали, что страна выполнит все обязательства по платежам перед «Газпромом» и не допустит прекращения поставок.

«Были напряженные моменты, но это были конструктивные обсуждения. И обе стороны были настроены на поиск компромисса», — комментировал продление контракта Спыну в эфире Pro TV Chisinau.

«Молдавия добилась самых выгодных условий контракта с „Газпромом“, которые возможны в нынешней ситуации. Мы сделали предварительные подсчеты, которые показали, что в следующие 14 месяцев контракт с „Газпромом“ позволит Молдавии сэкономить 405 миллионов долларов в сравнении с закупочными ценами на мировом рынке», — вторил ему Чебан.

К сожалению, результат очевиден и, вероятно, будет плачевен для молдавской стороны. Впрочем, кто знает, может, власти государства все-таки изыщут 74 миллиона долларов, чтобы не оставить своих граждан без тепла грядущей зимой…

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал Молдавию за заявления о «жестокой игре» России на газовом рынке.