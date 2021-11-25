Певица призналась, что поначалу очень переживала за коллегу по цеху, а когда история с госпитализацией и комой затянулась, и поднялась шумиха, разочаровалась.

Использовать недуг, от которого ежедневно гибнут люди, в качестве пиар-хода — неправильно. За это певицу МакSим осудила коллега по цеху, бывшая солистка группы «Стрелки» Юлия Глебова (в девичестве Долгашева), известная как Беретта.

В беседе с 5-tv.ru на премии рекордсменов России и Мира «SOLAR», торжественная церемония которой состоялась накануне в Москве, исполнительница рассказала о своем друге и продюсере «Стрелок» Вадиме Фишмане, который недавно умер, не справившись с последствиями коронавируса. По словам Беретты, он стоял у истоков коллектива, не только «продавал» группу публике, но и участвовал в творческом процессе.

О его уходе певица очень переживает, как когда-то переживала и о попавшей в больницу Марине Максимовой (Настоящее имя МакSим. — Прим. ред.). Шумиху вокруг госпитализации артистки и ежечасные новости о ее состоянии в течение месяца Беретта не поддерживает, так как считает способом использовать болезнь для поддержания популярности.

«У меня слишком много близких, друзей, которые не смогли достойно пережить эту болезнь. К сожалению, очень много последствий, Вадик Фишман тому тоже подтверждение — он не справился с болезнью, у него осложнения, и он умер от ковида. К сожалению, очень много смертей, поэтому этот вопрос очень для меня ранимый», — сказала исполнительница.

По словам Беретты, тоскуя о почившем друге, она услышала о недуге коллеги и пришла в ужас. Было тяжело осознавать, что двое детей могут остаться без матери, а это, безусловно, очень несправедливо. Но позже, когда новости о болезни МакSим превратились в нескончаемый поток и стали обрастать разного рода слухами, наступило разочарование.

«Эта тема не интересна для обсуждения больше. Каждый выпускает то, что он хочет, делает то, что хочет. Я сосредоточена на своем творчестве и считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Ну, пиариться на болезни — это плохо», — заключила Беретта.

Юлия Беретта стала специальным гостем Премии рекордсменов России и Мира «SOLAR», торжественная церемония которой состоялась накануне в Москве. Героями в различных номинациях, с присвоением уникального регистрационного номера и открытием персональной страницы на сайте Книги Рекордов уже второй год становятся выдающиеся личности — инфлюенсеры, которые совершили яркие прорывы за 2021 год. Рекордсменами на этот раз стали музыканты Стас Михайлов, Лариса Долина, Анита Цой, Анна Семенович, Ирина Дубцова и хореограф Алла Духова.

В конце июня МакSим подхватила пневмонию, а после была госпитализирована с поражением легких. Вскоре ее ввели в медикаментозную кому, подключили к аппаратам искусственного дыхания. COVID-19 поначалу не подтвердили, но после выздоровления в интервью Ксении Собчак звезда призналась — коронавирус у нее все-таки был. Из больницы артистка вышла исхудавшей и обессиленной, заново училась ходить на обмякших без движения ногах. Она до сих пор продолжает восстановительный курс в домашних условиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МакSим впервые вышла на сцену после коронавируса и комы.