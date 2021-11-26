«Черная пятница» в коридор затмений: какие опасности предвещают планеты в распродажу года

Пришло время «черной пятницы». Миллионы людей по всему миру скупают с большими скидками технику, бытовые товары, одежду. К тому же скоро Новый год — пора закупаться подарками. Но не стоит торопиться. О том, как правильно купить и не «купиться» на уловки продавцов, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

Эксперт утверждает, что настало максимально благоприятное время для продавцов. Покупатели будут делать импульсивные покупки.

«Сейчас Луна находится в знаке Льва. Если продавцы придадут своим площадкам ощущение праздника, мы купим у них все, что угодно», — отметила она.

Покупателям стоит быть осторожнее. Все, что вы купите, убудет. Оно будет недолговечным, поэтому вы рискуете лишь пустить деньги на ветер, уверена астролог. Тем более что до 4 декабря продлится коридор затмений, поэтому аккуратным стоит быть вдвойне.

«Мы все видим не так, как оно есть на самом деле. Наш разум буквально затуманивается разными вещами. Сейчас стоит покупать только те вещи, которые вы заранее подобрали. И вы уверены, что это вам точно нужно», — порекомендовала астролог.

Перед тем, как вы соберетесь купить приглянувшуюся вещь, разберитесь досконально. Не исключено, что как только вы дома совершите распаковку, могут вскрыться дефекты.

«Постарайтесь в пятницу и субботу ничего не покупать. А в воскресение и понедельник можно. Луна уже будет в знаке Девы», — считает Никольская.

И уж точно из корзины стоит исключить любые гаджеты. Чтобы не обнаружить после вскрытия обидной трещины, царапины или другого дефекта, отложите дорогую покупку на более удачный день.

«У нас Марс в оппозиции к Урану. Марс отвечает за технику, а Уран за железо. Планшеты компьютеры, телевизоры — покупать очень опасно», — предостерегла астролог.

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