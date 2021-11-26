Россиянка выиграла почти 60 миллионов рублей, получив лотерейный билет на сдачу

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Оксана Тарасова
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Жительница Кубани призналась, что едва оправилась от шока, увидев сумму в личном кабинете.

Россиянка выиграла почти 60 миллионов рублей, получив лотерейный билет на сдачу

Фото: ТАСС / Сорокин Донат

Почти 60 миллионов рублей выиграла девушка из Краснодарского края в лотерею, купив билет «Спортлото «6 из 45» на сдачу в магазине. Удачливая россиянка путешествовала, и в ходе большой поездки оказалась в Мурманске. Там зашла в продуктовый, и продавец на кассе предложила ей счастливый, как оказалось, билетик.

При покупке жительница Кубани оставила номер своего телефона, но зарегистрировать личный кабинет на сайте лотереи собралась нескоро, так как, видимо, не предполагала возможности сорвать куш на приобретенном между прочим билете. Подтвердив номер мобильного и открыв свой профиль на портале, она испытала шок — в нем красовался солидный выигрыш, терпеливо дожидающийся владелицы.

«Результаты 5989-го тиража оказались для участницы ошеломительными: Алена выиграла суперприз в размере 58 761 825 рублей. Правда, об этом она узнала лишь спустя несколько месяцев», — рассказали РИА Новости в «Спортлото».

Как рассказала победительница, она до сих пор не может поверить, что стала миллионершей не во сне, а наяву. По ее словам, деньги свалились на нее, как снег на голову — очень неожиданно, но при этом своевременно. Жительница Кубани уже планирует, как распорядиться деньгами: она хочет получить высшее образование в сфере дизайна и искусства, побывать в Канаде и сделать пожертвование в фонд помощи животным.

И о продавщице удачливая девушка не забыла — женщину ждет персональная благодарность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Курска выиграл в лотерею «Столото» более 141 миллиона рублей.

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