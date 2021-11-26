Концертный директор Моргенштерна назвал сроки его ближайших концертов
Концерт рэпера в московском клубе Gipsy отменили после новостей о его «бегстве» в Белоруссию.
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Соцсети; 5-tv.ru
Ближайшего сольного концерта рэпера Алишера Моргентшерна стоит ождать не раньше весны. Об этом в беседе с 5-tv сообщил концертный директор скандального артиста Владимир Шавгулидзе.
Он подтвердил перенос выступления музыканта в московском клубе Gipsy, однако точных сроков не назвал. По словам представителя шоумена, этот вопрос сейчас обсуждается и наиболее вероятен перенос на весну.
Жителям регионов ждать концертов Моргенштерна в ближайшее время также не стоит, отметил Шавгулидзе.
«Только если частные мероприятия. Сольных концертов в ближайшее время не запланировано. Сейчас же запрещены все зрелищные мероприятия», — указал концертный директор.
Два дня назад эпатажный рэпер инкогнито бежал из России в Минск с женой Диларой Зинатуллиной. Из белорусской столицы пара отправилась в Дубай. В аэропорту артиста заметили в сопровождении звездного адвоката Сергея Жорина.
Побегу Моргенштерна предшествовали высказывания главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который обвинил музыканта в торговле наркотиками в соцсетях и привлечении молодежи к разгульному образу жизни.
В то же время в СМИ появились сообщения, что якобы проблемы возникли и у бизнеса знаменитости. В принадлежащий шоумену ресторан на Большой Дмитровке в Москве пришли с проверкой правоохранители. Однако информация о закрытии заведения оказалась недостоверной, ресторан продолжает работу в штатном режиме.
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