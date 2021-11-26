Напавший на московскую школьницу насильник-рецидивист попал на видео

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 845

Извращенец домогался девочки в лифте, а затем на лестничной клетке. Не так давно он освободился из тюрьмы за схожие преступления.

Фото, видео: Depositphotos / Frank May1; 5-tv.ru

Подозреваемый в нападении на московскую школьницу насильник-рецидивист попал в объектив камеры видеонаблюдения до и после совершения преступления. 5-tv.ru публикует эксклюзивные архивные кадры.

По официальным данным, ЧП произошло вскоре после того, как злоумышленник со страшной биографией — 42-летний Дмитрий Грушнов — освободился из колонии в Ивановской области. Его отпустили раньше срока за «примерное поведение». По версии следствия, извращенец тут же начал охоту за детьми, и, прибыв в столицу, надругался над несчастным подростком.

На видео заметно, как несовершеннолетняя заходит в подъезд многоэтажки, оборачиваясь и посматривая по сторонам. Следом за ней внутрь дома немедленно прошмыгнул подозреваемый. Известно, что девочку схватили в лифте, насильно выволокли на лестничную клетку, а затем заставили присутствовать при непристойных действиях. После совершенного преступления вероятный извращенец спокойно удалился из подъезда.

По данным 5-tv.ru, на счету обвиняемого в нападении на школьницу Грушнова не одно преступление подобного рода. Его сажали и на 20 лет, и на четыре года, но всякий раз срок отбывания наказания сокращался, поскольку рецидивист вел себя «примерно». Что примечательно: всякий раз по выходу из тюрьмы он вскоре совершал новое злодеяние.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрия Грушнова уже задержали и арестовали. Приговора по уголовному делу он будет дожидаться в СИЗО. По какой причине извращенца с печальной биографией «жалели» и отпускали из тюрьмы досрочно — пока неясно.

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