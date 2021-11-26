Веселый гороскоп: какой вы праздник по знаку зодиака

Дата рождения может рассказать не только о судьбе и характере человека, но и помочь узнать, какой вы по знаку зодиака праздник. Астрологи составили для этой цели так называемый веселый гороскоп.

Овен

Овны по своей натуре яркие и упорные личности, которым свойственен размах во всем. Потому с таким же масштабом они отмечают и праздники. Так же шумно и по-королевски, как и Китайский Новый год.

Телец

Характер Тельца похож на Новый год: вокруг близкие и родные люди, стол буквально ломится от угощений, которые готовили всей семьей, чуть не переругавшись. Это знак, как и первый праздник в году, любим детьми и взрослыми, все рядом, впереди длинные выходные, за которые можно успеть выспаться и поднабраться сил — все то, что ценит Телец.

Близнецы

Близнецы своим сложным и многогранным характером напоминают День космонавтики. Такие же бескрайние, манящие, таинственные как Космос. И покорить его по нраву только сильным и бесстрашным. По словам астрологов, этому знаку по силам все: и земная жизнь, и космическая.

Рак

Именно в Рождество мы чувствуем защиту, единение и поддержку. Как и Рак, в этот праздник зажигаем огоньки, включаем любимые рождественские песни, гадаем на суженного и из года в год всей семьей смотрим традиционные комедии.

Лев

Именно в День города все находят время, чтобы выйти на улицу и прогуляться, насладиться красотой города. Конечно, без карнавала, песен, танцев и бесконечного веселья не обойтись. Такой и Лев: интригующий, наполненный ожиданиями, эмоциональный и самое главное запоминающийся.

Дева

Масленица — праздник с большой историей, правилами и традициями. Потому, кто готов окунуться во все тонкости этого события, сможет повеселиться от души. Но, а те, кто откажутся, так и не узнают праздника. Астрологи утверждают, как и Девы, торжество просит отнестись к нему со всей серьезностью, вниманием и уважением.

Весы

Приятный, нежный, романтичный. Все о нем — Дне Святого Валентина. Для кого-то праздник католического происхождения и вовсе не повод для веселья, а для кого-то лишний повод признаться второй половинке в любви. Весы такие же: сегодня у них соблазнительное настроение, завтра им, кажется, не надо ничего.

Скорпион

Такого сложного по характеру Скорпиона астрологи отнесли к карнавалу в Рио-де-Жанейро. Буря, страсть, ритм, яркие краски и заряд. Праздник, который может закончиться абсолютно не запланированными действиями. Но, как и Скорпионы, это торжество не для всех. Ведь не каждый сможет по достоинству оценить масштаб и глубину праздника.

Стрелец

Проснуться в одном городе, а заснуть уже в другом городе хотя в этот день и вовсе не планировал выходить на улицу — это нормально для Стрельца. Потому астрологи отнесли знак зодиака к Дню молодежи. Возраст для них — лишь цифра в паспорте, самое главное, какая душа.

Козерог

Именно Козероги, по мнению астрологов, те еще трудяги. Но не меньше работы они любят и отдых. Им был отдан праздник весны и труда.

Водолей

Пожалуй, один из самых необычных и таинственных торжеств Дивали — индийский праздник света и огня. В этот день принято зажигать красочные фейерверки и свечи. Все это для привлечения богини богатства. Необычно, красочно и запоминается на многие годы, как и Водолеи.

Рыбы

Как и Водолеи, Рыбы загадочны, красочны, эффектны, как и Холи — индуистский фестиваль красок. В этот день принято выходить на улицу и забрасывать друг друга красками. И чем ярче станут одежды и люди вокруг, тем веселее будет. Рыбы, по словам астрологов, похожи на Холи — одни в них видят яркость, другие — тоску из-за запачканной футболки. Но как ты сам отнесешься к празднику, таким он тебе и раскроется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой ты суп по знаку зодиака.