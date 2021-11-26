Певец, композитор и поэт Александр Градский экстренно госпитализирован. Как стало известно 5-tv.ru, мультиинструменталист внезапно почувствовал себя плохо. В этот момент знаменитость находился дома.

Бригада скорой помощи незамедлительно доставила музыканта в больницу. Медики подозревают, что у Александра Градского произошел инсульт.

«Градскому стало плохо дома. Сейчас он находится в одной из столичных клиник, ему оказывают помощь», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Представители 72-летнего артиста информацию пока никак не прокомментировали.

Известно, что 23 ноября Александр Градский жаловался на плохое самочувствие в ходе съемок шоу и ему несколько раз вызывали медиков.

На момент публикации материала выяснилось, что музыкант находится без сознания в тяжелом состоянии.