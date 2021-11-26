Не ждали: три знака зодиака, для которых конец 2021 года обернется катастрофой

Астрологи напоминают, что в целом 2021 год был непростым для всех представителей зодиакальной семьи: каждому пришлось адаптироваться к жизни в новой реальности. Усугубила жизни многих чехарда планет, которую они устроили напоследок: ретроградный Меркурий и мрачный коридор затмений с частичным закрытием Луны и Солнца. Ноябрь стал волшебным лишь для трех счастливчиков, и звездные эксперты уверены, что некоторые знаки зодиака в Новый год с удовольствием проводят восвояси 2021-й, успев заполучить от него волну напастей в последние недели уходящего года.

Особенно напряженный декабрь уготован трем представителям зодиакальной семьи: звезды буквально восстанут против этих знаков зодиака. Список аутсайдеров представлен водным и земными знаками.

Козерог

Козерогов в декабре ждут невероятно напряженные дни. На работе злопыхатели попробуют одним махом разрушить созданное вашим кропотливым многолетним трудом. Тем не менее, выход есть: вам придется вежливо, но твердо поставить возмутителей спокойствия на место.

Прислушайтесь к своему сердцу: именно оно подскажет, как действовать в непростой ситуации. В конце года будьте аккуратны с финансами и не тратьте их бездумно: они еще понадобятся для более тяжелого случая.

Велик риск разочароваться в окружающих, поэтому будьте начеку. Декабрь будет провоцировать вас на конфликты с друзьями. На личном фронте вы почувствуете уже в ближайшие недели, что словно черная кошка пробежала между вами, и лишь под занавес года ваши отношения обретут новое дыхание.

Свободным Козерогам стоит серьезно задуматься о том, какими качествами должен обладать подходящий вам человек: время пришло.

Телец

Обычно Тельцы — пробивные люди, не боящиеся перемен. Однако в конце года им придется несладко из-за дурного влияния Урана, планеты потрясений. В декабре Тельцы могут не раз промахнуться при принятии решений, поэтому им стоит быть очень осторожными, особенно ввязываясь в новые проекты.

Рожденные под знаком Тельца будут с нетерпением ожидать прихода 2022 года, чтобы начать его с чистого листа. Что касается дел амурных, то вы почувствуете некоторое напряжение в вашем союзе, и только разговор по душам поможет вам преодолеть размолвку.

В конце года можно побыть немного эгоистом и подумать о себе. Уделите внимание собственному здоровью.

Рыбы

Рыбы в конце года ощутят себя опустошенными как в физическом плане, так и в психологическом. Рожденных под этим водным знаком будет тяготить груз на душе. Способность Рыб впитывать чужие эмоции выпотрошит их энергетически. Им стоит приберечь свои ресурсы для того, что действительно ценно и важно.

Любовные и дружеские отношения подвергнутся серьезным испытаниям, постарайтесь использовать завершение годя для их стабилизации.

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