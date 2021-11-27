«Полосатая» жизнь: как Маргарита Назарова стала звездой экрана и умерла в нищете

Судьба знаменитой дрессировщицы и звезды фильма «Полосатый рейс» пошла под откос после смерти любимого мужа.

Легендарная дрессировщица Маргарита Назарова 26 ноября могла бы отметить свой 95-й юбилей. По воле случая ставшая настоящей кинозвездой, народная артистка РСФСР скончалась 16 лет назад в своей квартире в Нижнем Новгороде в нищете и полном одиночестве.

Уже в юном возрасте на долю будущей знаменитости выпало немало испытаний. Перед войной она вместе с родными переехала из Детского села под Петербургом (сейчас — город Пушкин — Прим. Ред.) в Латвию.

С приходом фашистов ее интернировали в Германию. Там девушка сначала служила прислугой в богатом доме, а затем выступала танцовщицей в местном кабаре.

Из плена Назарову вызволили русские солдаты, которые однажды ворвались в заведение с автоматами и признали соотечественницу. После этого Маргарита вернулась к родным в Латвию.

Отец пропал без вести, матери и сестрам нужно было как-то выживать и тогда Назарова стала работать в местном театре, где пригодился ее опыт выступления в кордебалете.

К слову, директором там был знаменитый цирковой артист и дрессировщик Константин Константиновский, которому суждено было сыграть главную роль в судьбе Назаровой. Вскоре она, с детства привыкшая к общению с животными благодаря отцу, который был лесником, стала помощницей мужа.

Дрессировщица признавалась, что в клетке с опасными хищниками ей не было страшно, ведь она помнила, что за спиной всегда стоит муж и значит, все будет хорошо.

Кадр из фильма «Полосатый рейс», 1961

В 1954 году она стала дублершей актрисы Людмила Касаткиной в фильме «Укротительница тигров» в сцене с тиграми. Тогда же она получила серьезную травму от руки, точнее, лапы своего любимца — тигра по кличке Пурш, от удара которого у нее случился разрыв височной артерии.

Но настоящая слава была еще впереди. Однажды на арене знаменитого цирка на Цветном бульваре ее увидел сам Никита Хрущев. Он был впечатлен бесстрашием и изяществом красавицы-дрессировщицы и отметил, что именно о таких женщинах нужно снимать кино.

Вскоре в жизни Назаровой случился новый поворот, за которым ее ждал головокружительный успех. Дрессировщицу пригласили в фильм «Полосатый рейс», который любят все пополнения отечественных зрителей до сих пор.

Режиссер Владимир Фетин шутил, что снимет веселый и интересный фильм, если, конечно, группа останется в живых, ведь опыта работы с хищниками не было ни у кого, кроме Назаровой.

Звезда цирка встретилась на съемочной площадке с выдающимися актерами — Алексеем Грибовым, Евгением Леоновым, Аркадием Трусовым и не потерялась на их фоне. Наоборот, без буфетчицы Марианны в исполнении трогательной, но отважной Назаровой картину невозможно себе представить.

В 1970 году судьба Назаровой вновь перешла на темную полосу. Он рака мозга скончался ее любимый муж. Назаровой на тот момент было 44 года, но ее карьера резко пошла на спад.

Смерть Константинова стала для нее слишком тяжелым ударом, оправиться от которого она не смогла. И даже искусство и родной сын не смогли ее спасти.

Наследник знаменитых артистов вскоре уехал во Францию и Назарова осталась одна.

Свои последние годы кинозвезда и любимица миллионов зрителей провела в своей квартире в Нижнем Новгороде. Пенсию она получала мизерную и она была вынуждена экономить на всем.

Артистка избегала общения с прессой, говорили, что у нее помутился рассудок. В забвении и нищете она провела почти тридцать лет. О смерти легендарной артистки узнали только спустя три дня, когда соседи забеспокоились из-за странной тишины в ее квартире.

Но ее талант и красота остались в поколениях. Ее внучка продолжила дело бабушки и стала цирковой артисткой. Правда, на арену она выходит не с тиграми, а с кошками, но неуловимо напоминает дрессировщицу, покорившую не только хищников, но и сердца миллионов поклонников.

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