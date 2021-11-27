«Чайное опьянение»: какой чай и кому пить крайне опасно

Чай настолько укоренился в нашей культуре, что его заказывают даже в ночных клубах в разгаре вечеринок. Врач-диетолог рассказала о возможном вреде напитка — оказывается, даже он может стать ядом.

Чай — самый популярный в России напиток. Многие знают про его целебные свойства — не зря в Азии тысячи лет назад начали использовать заваренные листья этого растения в качестве лекарства. Но немногие знают о том, что ароматный напиток может нанести организму и вред — диетолог и кардиолог Асият Хачирова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru объяснила, как именно чай может нанести вред.

«Пейте чай с удовольствием — он очень полезен. Он содержит полифенолы, содержит флавоноиды — эти вещества обладают противовоспалительным и антиоксидантным эффектов», — напомнила эксперт о мощных целительных свойствах напитка.

Но, как говорил алхимик Парацельс — «все есть лекарство, все есть яд». Это относится и к чаю — вопрос дозировки.

«При употреблении крепко заваренного чая в большом количестве он вызывает „чайное опьянение“. Что это такое? „Чайное опьянение“ — это состояние человека, при котором повышается давление, повышается пульс, тревожность, двигательная активность, вызывается легкая эйфория, но потом она сменяется тошнотой и рвотой, слабостью и тревожно-депрессивным состоянием», — предостерегла врач.

Эти симптомы связаны с большим содержанием чайного кофеина — теина в крови. Многие слышали о тюремной привычке «чифирить» — именно «чайного опьянения» пытаются достичь заключенные.

«Именно поэтому чай не рекомендован к употреблению пожилым людям и маленьким детям. Остальным людям без хронических заболеваний чай к употреблению рекомендован», — объяснила Хачирова.

Однако чай может наносить вред здоровью и другим способом — опосредованно. К высушенным чайным листьям часто добавляют травы или ягоды — в кавказских регионах России распространен обычай добавлять в заварку окопник. Именно окопник в составе напитка может нанести урон вашей печени.

«Окопник содержит алкалоид пирролизин — было доказано, что пирролизин вызывает токсическое поражение печени. Поэтому я вас очень прошу с осторожностью употреблять такой чай», — напомнила врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом контр-интуитивном нюансе правильного питания — оказывается, не все жирное — вредно.