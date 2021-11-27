«Сделайте детям место для курения»: Глюкоза вступилась за отчисленную из двух школ дочь

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Артем Решетов
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Глюкоза предложила сделать в школах место для курения после отчисления дочери

«Сделайте детям место для курения»: Глюкоза вступилась за отчисленную из двух школ дочь

Фото: Instagram @glukozamusic

Вместо того, чтобы обрушиться с критикой на непоседливую наследницу, певица объяснила источник ее проблем.

Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, воспитывает двух дочерей, и без проблем не обходится. 14-летнюю Лиду, старшую из наследниц артистки, выгнали уже из двух элитных школ. На YouTube-шоу Эльдара Джарахова звезда рассказала, что не ругается на дочь, ведь в ее возрасте доставляла не меньше проблем своим родителям.

Лида — яркая, неординарная девочка, поэтому заботливая мама уверена, что учителя к ней придираются.

«Лиде 14 лет, а ее выгнали уже из двух школ. Причем платили же большие деньги. Ей нравится эпатировать и нравится чувствовать эмоции, когда ее не понимают и смущаются от ее заявлений», — поддержала дочку Глюкоза. 

Instagram @ray_musicofficial

Из одной школы девочку выгнали за курение — но и за это Ионова не стала ругать наследницу. Вместо этого Глюкоза предложила оборудовать в учебных заведениях места для курения, ведь старшеклассники все равно не откажутся от вредной привычки. 

«Лиду вместе с компанией поймали за курение. Меня вызвали к директору. Я понимаю, что с этой свободой Лида немножко не справляется. Но с другой стороны: а где детям курить? Они в машине едут с родителями — там не могут. Из школы не выпускают. Ну сделайте уже детям место для курения! Ее выгнали из-за этого. Причем из всей компании всегда достается ей, так как она самая яркая и заводила», — пожаловалась певица.

У Глюкозы есть претензии к российской системе образования — по мнению звезды, в школах слишком много запрещают, не пытаясь понимать детей с непростыми характерами. Для педагогов яркие личности среди учеников — источник проблем, индивидуальность не поощряется.

«Я хочу объяснить своему ребенку, что это не страшно. То, что она поменяла школу — это вообще не проблема. Школа это не объясняет», — сетует Ионова.

Однако не стоит путать лояльность и вседозволенность — запреты в семье артистки есть. К примеру, ее дочерям строго запрещено использовать нецензурную брань при родителях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом звездном ребенке — внучка Веры Глаголевой Полина Нахапетова отметила свой пятнадцатый день рождения.

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