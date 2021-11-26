Такая взрослая! Как выглядит и живет внучка Веры Глаголевой

Полина отметила 15-летие и принимает поздравление от звездной родни.

Актриса Вера Глаголева при жизни имела большую и счастливую семью. У нее остались две дочери от режиссера Родиона Нахапетова, и дочь Анастасия от миллиардера Кирилла Шубского. Девочки давно выросли и завели свои семьи. На днях старшая внучка кинозвезды Полина отметила 15-й день рождения — по этому поводу мама девочки Анна Нахапетова разместила нежное фото любимой наследницы.

«С днем рождения, моя прекрасная, такая уже взрослая дочь! Будь бесконечно счастлива! Очень, очень тебя люблю и всегда рядом. Уже 15», — подписала она публикацию.

Нахапетова родила Полину в браке со знаменитым танцовщиком Егором Симачевым. С супругом она познакомилась в Большом театре, где оба танцевали. Позднее их брак распался, хотя Симачев сумел сохранить отличные отношения с тещей, даже называл ее второй мамой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova)

Позднее модель Анастасия Шубская также показала фото из личного архива с юной именинницей. Девушки запечатлены в уютной домашней обстановке держащимися за руки. Жена хоккеиста Овечкина пожелала Полине быть любимой и счастливой — у нее все для этого есть.

Instagram @nastyashubskaya

Поздравил с праздником девочку и родной дедушка. Режиссер живет в США и из-за пандемии пока не может лично обнять любимую внучку, о чем очень жалеет.

«Моя родная Полиночка! Поздравляю тебя с днем рождения! Ты у нас такая красивая. К этому я добавлю, что у тебя актерский талант, и мы все рады твоим успехам!» — написал Нахапетов, пожелав ей продолжать в том же духе.

К слову, Полина Симачева не отстает от звездных родственников и хочет построить карьеру актрисы. Она уже появилась в нескольких популярных картинах — «Стук капель по стеклу», «Наши дети» с Оксаной Акиньшиной и «Сдается дом со всеми неудобствами» с Викторией Исаковой и Светланой Ходченковой. Кажется, еще пару лет и юная особа будет главной звездой на ковровых дорожках страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец Шубской очень переживал из-за некрасивости дочери.