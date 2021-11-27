Жена Александра Малинина ответила на нападки Ольги Зарубиной: «Привыкла все рушить!»

Жена певца Александра Малинина Эмма ответила на нападки его бывшей жены Ольги Зарубиной в новом сообщении на своей странице в Instagram.

«Больше десяти лет откровенной клеветы. У известности есть и обратная сторона — многие догадываются, но вот перед вами наш пример <…> Подлая клевета, для которой почему-то до сих пор находят прайм-тайм на федеральных каналах. Время зрителей тратят на человека, озлобленного и завистливого», — написала супруга артиста.

Instagram @doktoremmamalinina

Избранница знаменитости не понимает, почему таких озлобленных и травмированных личностей как экс-супруга певца пускают на телевидение. Она отметила, что совершенно нет никакого смысла спрашивать мнение об отношениях в семье Малининых ту женщину, которая за три года брака не смогла разглядеть в артисте того самого «единственного». Однако Эмма Малинина не собирается поддаваться на провокации своей завистницы.

Ранее Ольга Зарубина на передаче Бориса Корчевникова высказала свое мнение о взаимоотношениях Александра с их общей дочерью. По ее мнению, 36-летняя Кира Евдокимова не поддерживает связь с отцом именно из-за жены эстрадного артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Зарубина поведала об аборте и несчастном браке с Малининым.