Зарубина об аборте и несчастном браке с Малининым: «Использовал меня как ресурс»

Народный артист РФ Александр Малинин женился в 1983 году на коллеге по цеху Ольге Зарубиной исключительно ради московской прописки. Когда супруга забеременела, ей пришлось сделать аборт, так как певец не хотел детей. О несчастном браке с музыкантом Зарубина рассказала телеведущему Борису Корчевникову, не забыв зацепить словом и нынешнюю избранницу Эмму.

По словам певицы, это не она увела Малинина у первой жены, а он втянул ее в отношения с сугубо корыстным подтекстом, так как остро нуждался в столичной регистрации. Артист не любил супругу и даже не собирался жить с ней вместе — в течение трех лет он почти не появлялся дома, призналась Зарубина.

«Он был такой хитрый. Получил прописку в Москве благодаря мне… У него была цель, и он использовал меня как ресурс», — сказала она.

Первую беременность Ольга Зарубина прервала, так как супругу наследник был не нужен. Но во второй раз, узнав, что носит под сердцем ребенка, не смогла решиться на аборт, побоялась, что навсегда лишится возможности стать мамой. В 1985-м родилась Кира, певец до сих пор не общается с ней, хоть и признал, а в новой семье выглядит примерным мужем и отцом.

«Он сказал, что это мое решение (Родить ребенка. — Прим. ред.). И ушел гулять. Вскоре сказал, что любит другую. У него все просто. Полюбил — и ушел», — вспоминала Зарубина.

Что касается нынешней жены Александра Малинина Эммы, певица считает ее и вовсе психопаткой, которая лжет ради лжи, без всякой цели и стыда. С Эммой, врачом и предпринимателем, исполнитель счастлив с 1990-го года, он принял ее сына от первого брака Антона, дал ему свою фамилию, в паре появились также двойняшки Фрол и Устинья, однако старшую дочь исполнитель романсов видеть не желает. Стоит отметить, что наследник от первой супруги Никита Малинин, победитель «Фабрики Звезд-3», тоже общается с отцом. Не повезло только Кире, и в этом Зарубина винит Эмму Малинину.

«Когда в семье есть любовь, то женщина принимает всех детей мужа. Там нет любви. Там есть только ревность», — заявила артистка.

По словам Зарубиной, третья жена Малинина обманывает, когда говорит, что папа оплачивал все обучение Киры за рубежом — деньги поступали только первые два месяца, потом перестали. Девушка сейчас живет в США, и Зарубина мечтает или переехать к ней, или перевезти обратно в Россию.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, актриса Елена Проклова осудила ни разу не посетившую могилу покойной матери Ольгу Зарубину.