Печать успеха: как соединение Солнца и Меркурия изменит жизнь людей с 29 ноября

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Артем Зайцев
Эксклюзив 2 658

Повысится риск «наломать дров». Астролог Елена Понамарева предостерегла: будьте осторожны.

Фото, видео: Depositphotos / Shad.off; 5-tv.ru

Меркурий соединяется с Солнцем с 29 ноября. Соединение пройдет в знаке Стрельца. В этот период такие черты как принципиальность, разум и ориентированность на успешную жизнь, объединятся с любопытством и успешной коммуникацией. Как это взаимодействие отразится на каждом человеке, в беседе с 5-tv.ru рассказала западный астролог Елена Пономарева.

«Интеллект и наше эго соединяется в одном единстве. И если мы осознанный думающий человек, то у нас все будет «окей“», — рассказала специалист.

Она отметила, что в этот период человек сможет прекрасно оценить свои силы и возможности. Однако благодаря этому,  появится ощущение, что любое дело будет по плечу. Здесь важно не «наломать дров». Лучше всего этот период подойдет для налаживания отношений со своими братьями и сестрами. Вообще, это время благоприятно для налаживания любых коммуникаций, даже с соседями.

«Можно сдавать экзамены. Вообще они могут быть любого типа. Вы даже можете поступать куда-то в заграничные вузы», — добавила астролог.

Также этот период благоприятен для познания чего-то неизведанного. Изучите новую культуру, религию или, возможно, вы сможете увлечься психологией. Однако если эта сфера вам не интересна — ничего страшного. Для познания себя есть целый ряд духовных техник.

«Изучайте для себя, какие-то духовные книги, найдите себе духовного наставника — это очень и очень классно скажется на качестве вашей жизни!» — подытожила Пономарева.

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