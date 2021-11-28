Опасный налет: почему отсутствие гигиены полости рта ведет к кровоточивости и воспалениям

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Артем Зайцев
Эксклюзив 2 559

Стоматолог Горбушина рассказала об опасности зубного налета для здоровья полости рта

Фото, видео: Depositphotos / marcink3333

Специалист Горбушина рассказала, почему важно постоянно посещать стоматолога и ухаживать за зубами.

Гигиена зубов — это один из самых важных аспектов заботы о здоровье. Врачи советуют проверяться у стоматолога не менее двух раз в год. И такая профилактика рекомендуется не спроста, ведь налет на зубах и камни образуются достаточно часто. Даже обладатели идеальной формы зубов зачастую страдают от активного образования камней. Об опасности зубного налета 5-tv.ru узнал в беседе со стоматологом Дарьей Горбушиной.

«Налет бывает двух вариантов. Первый вариант — это мягкий зубной налет, он образовывается после еды и в течение дня. Накапливается он легко. Чистить с помощью зубной щетки, ирригатора или зубной нити. Также есть твердый зубной налет наддесневой и поддесневой. Твердый зубной налет образуется, когда мы не счищаем мягкий зубной налет», — рассказала врач.

Разумеется, второй вид налета гораздо опаснее. После его образования формируются камешки на деснах, либо под ними. Эта масса скапливается и начинает отдавливать десны. Из-за этого образуется отек, либо десны начинают кровоточить на при чистке. Если не заниматься ежедневной профилактикой зубов, то этот налет будет опускаться ниже. Позже это может привести к оголению корня зуба.

«Первое, что стоит делать — профилактические осмотры каждые полгода, так же профилактика гигиены: постоянно, два раза в день, чистить зубы утром и вечером, а также употреблять в пищу более грубые продукты», — посоветовала стоматолог.

Горбушина дополнила, что необходимо следить и за состоянием своего здоровья, ведь перемены в водно-солевом балансе могут пагубно сказаться на образовании налета. В этом случае гормональные проблемы могут поспособствовать более активному образованию налета.

Ранее 5-tv.ru рассказал, стоматолог назвал способы сократить расходы на лечение зубов.

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