Умерший в 16 лет хоккеист «Динамо» Родионов в этом году потерял мать

Умерший после травмы во время матча хоккеист клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» Валентин Родионов в этом году потерял мать. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

Издание приводит слова комментатора Дмитрия Федорова, который стажировался в качестве младшего тренера в команде, где играл Родионов. Он рассказал, что мамы спортсмена не стало в Новый год.

«В Новый год умерла мама Валентина. Сами понимаете, в каком состоянии сейчас находится отец. Это ужасно», — сказал Федоров.

Он добавил, что за госпитализированного после травмы Родионова переживала вся команда, 16-летние игроки и их родители были очень дружны.

«Замечательный во всех смыслах парень. Пока даже не представляю, как команда будет играть без него дальше», — сказал комментатор.

Защитник юниорской сборной России и московского клуба МХЛ «Динамо» Валентин Родионов умер в реанимации после травмы, полученной в матче Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА. Ему было 16 лет.

21 ноября во время матча с ЦСКА спортсмен потерял сознание, вернувшись с площадки на скамейку. Родионова доставили в Морозовскую городскую клиническую больницу, где у него диагностировали отек головного мозга и ушиб мозга тяжелой степени. Юношу экстренно прооперировали, после чего ввели в искусственную кому. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти спортсмена не удалось.

Матчи всех профессиональных российских хоккейных лиг 28 ноября начнутся с минуты молчания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валентин Родионов успешно прошел углубленное медицинское обследование (УМО) перед матчами за юниорскую сборную России по хоккею. После этого, в период с 30 октября по 5 ноября, он участвовал в пяти матчах сборной России с командами Словакии и Чехии.