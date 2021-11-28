Названы категории граждан, которым с декабря поднимут пенсию

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Анна Павлова
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Трем категориям пенсионеров с декабря увеличат пенсии

Названы категории граждан, которым с декабря поднимут пенсию

Фото: depositphotos / pressmaster

Все новые надбавки пенсионерам зачислят автоматически.

Российских пенсионеров ждет очередное повышение выплат в декабре. Проиндексируют пенсии сразу трем категориям граждам. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на информацию Пенсионного фонда.

Рассчитывать на прибавку вправе россияне, отпраздновавшие в ноябре 80-летие. Их пенсия вырастет в два раза и составит 12 098 рублей.

Повышение коснется и тех, кто работал до августа 2021 года и уволился в этот месяц. Автоматическая прибавка начнет поступать  с 1 декабря, причем с  доплатой за три месяца.

Подавшие документы на перерасчет пенсии также могут получить желаемую прибавку. Дополнительные деньги начислятся им автоматически.

В новом — 2022 году — российских пенсионеров ждет также ряд изменений. Так, в России с 1 января вступят в силу новые правила начисления пенсий. Людям, проживающим на территориях с введенным режимом ЧС, доставлять пенсии смогут раньше срока. Если гражданин в этом нуждается, ему необходимо всего лишь обратиться с заявлением в Пенсионный фонд.

Кроме того, достигшие пенсионного возраста будут иметь право вносить уточнения в заявление о доставке пенсии. Например, смогут попросить присылать средства через почту, а не переводить на лицевой счет в банке. Также с 1 января от удержаний из пенсий освободят возрастных граждан, ставших банкротами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Чукотка, ЯНАО и Магаданская область стали лидерами по уровню зарплат в России.

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