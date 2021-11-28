Выход из коридора затмений: астропрогноз на неделю с 29 ноября по 5 декабря

В грядущую субботу заканчивается коридор затмений, стартовавший с лунного затмения 19 ноября. Очередное, на этот раз солнечное, затмение в знаке Стрельца станет заключительным в 2021 году, рассказала 5-tv.ru астролог Алена Никольская.

«До 4 декабря биосферный фон будет относительно комфортным, поэтому постарайтесь в начале недели сделать все необходимые дела, которые вы планировали. Напоминаю, что до конца недели Луна у нас убывающая, поэтому хорошо бы подвести итоги, проанализировать, что вы сделали за последнее время и что у вас происходило в этот коридор затмений», — рекомендует Никольская.

По словам астролога, после того как солнечное затмение произойдет, надо отсчитать 12 дней и обратить внимание, какие события у вас будут происходить после. Именно они станут лейтмотивом вашей жизни в ближайшее время и даже в ближайшие несколько лет.

«Очень важно на этой неделе привести себя в максимально гармоничное состояние и ни с кем не выяснять отношения. Это вообще неполезно делать во время коридора затмений, а уж сейчас, в такой напряженной биосферной ситуации, тем более», — подчеркивает Никольская.

Также астролог рекомендует всем знакам зодиака подготовиться к нескольким интенсивным неделям декабря. По ее прогнозу, начало месяца будет акцентированным и очень непростым, поэтому на этой неделе нужно завершить все неоконченные дела и приготовиться к следующему этапу.

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