Альбина Джанабаева показала редкое фото старшего сына от Меладзе в День матери

Альбина Джанабаева показала фото со старшим сыном от Валерия Меладзе Константином. Хотя певица редко делится снимками с наследниками и старается не привлекать к ним чрезмерного внимания публики, в День матери она все же решила порадовать поклонников личным кадром.

На фотографии артистка и ее 17-летний первенец сидят на террасе — парень, который как минимум на голову перерос родительницу, смеется и сидит у нее на коленях и смеется. Счастливая мама обнимает сына и едва выглядывает из-за его спины.

«Малыш мой… С Днем матери», — подписала пост Джанабаева.

Instagram @albinadzhanabaeva

Фанаты оценили юмор и отметили, что если и есть малыш на фото, то это скорее певица, а не ее отпрыск. Фолловеры признали, что высокий и стройный юноша очень красив, особенно впечатлила копна его вьющихся волос. В комментариях они писали комплименты: артистка настолько молодо выглядит — трудно поверить, что у нее трое детей, и один из них уже превратился в настоящего мужчину.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе стали родителями Константина в 2004 году. Тогда исполнитель был еще женат на матери трех его дочерей Ирине. С первой супругой он прожил 18 лет, свой роман с экс-солисткой группы «ВИА Гра» поначалу скрывал, как и тот факт, что является отцом ее ребенка.

В 2014 году Валерий Меладзе освободился от старых брачных уз и тут же связал себя новыми — с Альбиной Джанабаевой. Вскоре после этого родился второй общий наследник Лука. Весной этого года у пары появилась дочь Агата.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы Альбины Джанабаевой по воспитанию детей. По словам многодетной звезды, нельзя растить девочек «удобными» для мужа и свекрови.