Альбина Джанабаева показала редкое фото старшего сына от Меладзе в День матери
Снимок с 17-летним Константином, который на голову выше нее, певица трогательно подписала: «Мой малыш».
Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей
Альбина Джанабаева показала фото со старшим сыном от Валерия Меладзе Константином. Хотя певица редко делится снимками с наследниками и старается не привлекать к ним чрезмерного внимания публики, в День матери она все же решила порадовать поклонников личным кадром.
На фотографии артистка и ее 17-летний первенец сидят на террасе — парень, который как минимум на голову перерос родительницу, смеется и сидит у нее на коленях и смеется. Счастливая мама обнимает сына и едва выглядывает из-за его спины.
«Малыш мой… С Днем матери», — подписала пост Джанабаева.
Фанаты оценили юмор и отметили, что если и есть малыш на фото, то это скорее певица, а не ее отпрыск. Фолловеры признали, что высокий и стройный юноша очень красив, особенно впечатлила копна его вьющихся волос. В комментариях они писали комплименты: артистка настолько молодо выглядит — трудно поверить, что у нее трое детей, и один из них уже превратился в настоящего мужчину.
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе стали родителями Константина в 2004 году. Тогда исполнитель был еще женат на матери трех его дочерей Ирине. С первой супругой он прожил 18 лет, свой роман с экс-солисткой группы «ВИА Гра» поначалу скрывал, как и тот факт, что является отцом ее ребенка.
В 2014 году Валерий Меладзе освободился от старых брачных уз и тут же связал себя новыми — с Альбиной Джанабаевой. Вскоре после этого родился второй общий наследник Лука. Весной этого года у пары появилась дочь Агата.
Ранее 5-tv.ru публиковал советы Альбины Джанабаевой по воспитанию детей. По словам многодетной звезды, нельзя растить девочек «удобными» для мужа и свекрови.
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