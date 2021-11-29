Россиян предупредили о возможном закрытии 29 банков к концу 2022 года

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Анна Павлова
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В текущем году российский рынок уже лишился 45 кредитных организаций.

Россиян предупредили о возможном закрытии 29 банков к концу 2022 года

Фото: depositphotos /belchonock

Около 30 банков в России могут закрыться к октябрю следующего года, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА».

Агентство уточнило, что прекратят свою деятельность до 29 кредитных организаций — это около 8% от их общего числа. Причин несколько — отзыв лицензии, ее добровольное аннулирование или процесс слияний и поглощений финансовых учреждений.

Как отметил управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, более всего рискуют оказаться закрытыми организации, имеющие низкий уровень кредитоспособности, при котором банк еще может выполнять другие обязательства перед заемщиками, хоть и с трудом.

Беликов объяснил, что этот кластер включает почти половину от общего количества оцененных кредитных организаций. Помимо этого, он отметил — случаи добровольного аннулирования лицензий снизилось в 2021 году по сравнению с 2020-м, и все же показатели не идут ни в какое сравнение с допандемийным периодом.

Вместе с тем конкретные названия банков, которые могут закрыться, эксперт не назвал.

Издание уточняет, что в текущем году российский рынок уже лишился 45 банков. Большая часть из них — 32 — по регуляторным основаниям, семь организаций сами сдали лицензии, шесть поглотили более сильные игроки на рынке.

По прогнозу Центрального банка России, кредитные организации в 2021-м могут заработать рекордную прибыль — 2,5 триллиона рублей. Отмечается, что показатель в 1,5 раза превышает цифры, достигнутые в самые благополучные годы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме нашли способ предотвратить кредитный коллапс в России.

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