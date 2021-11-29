Умерла звезда кино Валентина Иванова
Актриса скончалась в возрасте 77 лет. Информация о трагедии появилась на официальном сайте Театра имени Ермоловой в понедельник, 22 ноября.
Фото: Кадр из фильма "Угрюм-река" (1968)
Умерла звезда кино Валентина Иванова. Известная советская актриса, игравшая в картине «Угрюм-река», скончалась в возрасте 77 лет. Информация о трагедии появилась на официальном сайте Театра имени Ермоловой в понедельник, 22 ноября.
«С тяжелым сердцем сообщаем, что ушла из жизни актриса нашего театра Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря», — цитирует сообщение театра РИА Новости.
Валентина Иванова прославилась в Советском Союзе благодаря ролям в таких фильмах, как «Угрюм-река», «Ложь на длинных ногах», «Лунные воды». Всю свою жизнь она отдала Театру Ермоловой.
Причина и обстоятельства смерти артистки пока не сообщаются.
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