Умерла звезда кино Валентина Иванова. Известная советская актриса, игравшая в картине «Угрюм-река», скончалась в возрасте 77 лет. Информация о трагедии появилась на официальном сайте Театра имени Ермоловой в понедельник, 22 ноября.

«С тяжелым сердцем сообщаем, что ушла из жизни актриса нашего театра Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря», — цитирует сообщение театра РИА Новости.

Валентина Иванова прославилась в Советском Союзе благодаря ролям в таких фильмах, как «Угрюм-река», «Ложь на длинных ногах», «Лунные воды». Всю свою жизнь она отдала Театру Ермоловой.

Причина и обстоятельства смерти артистки пока не сообщаются.