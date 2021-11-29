Умер народный артист СССР Владимир Наумов. Известный режиссер, создатель фильмов «Тегеран-43» и «Бег» скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России. Сыгравший в картине «Гори, гори, моя звезда» артист ушел из жизни в понедельник 29 ноября. Причины и обстоятельства смерти пока не сообщаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти Александра Градского. Он умер 28 ноября в возрасте 72 лет.