Умер народный артист СССР Владимир Наумов
| Алиса Маркова Общество 8 460
Известный режиссер и актер скончался в возрасте 93 лет.
Фото: РИА Новости / Галина Кмит
Умер народный артист СССР Владимир Наумов. Известный режиссер, создатель фильмов «Тегеран-43» и «Бег» скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России. Сыгравший в картине «Гори, гори, моя звезда» артист ушел из жизни в понедельник 29 ноября. Причины и обстоятельства смерти пока не сообщаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти Александра Градского. Он умер 28 ноября в возрасте 72 лет.
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