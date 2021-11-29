Умер народный артист СССР Владимир Наумов

|
Алиса Маркова
8 460

Известный режиссер и актер скончался в возрасте 93 лет.

Умер народный артист СССР Владимир Наумов

Фото: РИА Новости / Галина Кмит

Умер народный артист СССР Владимир Наумов. Известный режиссер, создатель фильмов «Тегеран-43» и «Бег» скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России. Сыгравший в картине «Гори, гори, моя звезда» артист ушел из жизни в понедельник 29 ноября. Причины и обстоятельства смерти пока не сообщаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти Александра Градского. Он умер 28 ноября в возрасте 72 лет.

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.59
0.99 84.95
1.27
Будьте осторожны! Три знака зодиака, которым больше всего завидуют

Последние новости

14:15
Время нежности и благодарности: астропрогноз на последний месяц 2021 года
14:07
Доллар и евро показали существенное снижение впервые за несколько недель
14:06
Умер один из авторов мультфильмов о коте Леопольде Константин Романенко
14:01
Басков сделал тату на шее и накрасил ногти черным лаком: «Косит по Моргенштерна»
13:50
В центре Гамалеи призвали не паниковать по поводу «омикрон»-штамма коронавируса
13:46
Оператор Nord Stream 2 AG ответил на возражения ЕС в споре о Газовой Директиве

Сейчас читают

Как выбирал жен Александр Градский: «В женщине внешность говорит обо всем»
Участник «Голоса» о съемках накануне смерти Градского: «Врачи дежурили за кадром»
Врач объяснил, почему Градский был обречен на скорую смерть: «Он задыхался»
Жорин дал советы девушкам, с которых бывшие ухажеры требуют возврата денег

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа