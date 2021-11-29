Участник «Голоса» о съемках накануне смерти Градского: «Врачи дежурили за кадром»
Участник популярного музыкального проекта Александр Шпагин рассказал о состоянии Александра Градского накануне госпитализации и скоропостижной смерти.
Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков
Александр Градский чувствовал себя плохо во время съемок накануне смерти, в студии шоу «Голос» даже дежурили врачи, чтобы оказать при необходимости экстренную помощь. Об этом журналистам рассказал один из участников проекта Александр Шпагин.
По словам исполнителя, он был бы рад попасть в команду к Градскому, хотя и очень благодарен Пелагее за то, что оценила его талант и взяла под крыло. Прежде, отметил Шпагин, он часто слышал, что народный артист РФ — очень строгий и требовательный. Но на деле все оказалось не так. Градский показался конкурсанту добрым, улыбчивым, открытым и мягким человеком, «абсолютно уютным», порой напоминающим ребенка.
Шпагин ценит тот факт, что успел выразить маэстро восхищение, сказать, что преклоняется перед его талантом и поклониться при его жизни. В ответ музыкант улыбнулся и пожелал удачи. Конкурсант подчеркнул: не было секретом, что состояние Градского ненадежно.
«Это была запись „Поединков“, и Александр Борисович уже очень плохо себя чувствовал. С ним на съемку даже приезжали врачи и дежурили постоянно за кадром. Но надо иметь огромное мужество, чтобы выдержать многочасовую съемку, участвовать в обсуждениях своих и не своих подопечных. Многие знали, что он болел, но он очень стоически приходил и творил!» — цитирует Шпагина dni.ru.
Народного артиста РФ, музыканта-мультиинструменталиста и поэта, одного из основателей русского рока и обладателя множества почетных званий и наград Александра Градского не стало в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года. 26 числа его экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт в одну из столичных клиник. Врачам не удалось спасти знаменитого пациента. Причиной смерти назван инфаркт головного мозга.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о творческом пути Александра Градского.
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