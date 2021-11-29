Великий автор и педагог: чем прославился народный артист СССР Владимир Наумов

Печальная новость о смерти народного артиста СССР Владимира Наумова пришла 29 ноября. Он сумел построить блистательную карьеру в кинематографе: был востребованным сценаристом и режиссером, сыграл с десяток персонажей в кино, блистал в главных ролях. Его судьба оборвалась на 94-м году жизни.

Зрители помнят артиста прежде всего по одной из главных ролей в великой советской трагикомедии Александра Митты «Гори, гори моя звезда», где Наумов сыграл штабс-капитана. В 1970 году он предстал в образе полковника милиции в телефильме Александра Гордона «Кража». Позднее в основном играл в своих фильмах.

И все же актерская карьера — не была для него самоцелью. Много лет он работал в тандеме с режиссером Александром Аловым. Талантливые авторы породили целую плеяду кинематографических шедевров. Среди первых — военная драма «Мир входящему». Картину по достоинству оценили не только в Советском Союзе, но и за рубежом — лента получила приза жюри XXII Международного кинофестиваля в Венеции за лучшую режиссерскую работу.

Режиссер Владимир Наумович Наумов, актриса Наталия Николаевна Белохвостикова и японская актриса Комаки Курихара. Мосфильм 1975г РИА / Владимир Акимов

В соавторстве с Аловым Наумов также выпустит «Бег» по мотивам произведений писателя Булгакова и «Легенду о Тиле», снятая по роману Де Костера «Легенда об Уленшпигеле». В начале 80-х они выпустят в партнерстве со швейцарскими и французскими коллегами любимый миллионами «Тегеран-43», в центре которого шпионско-политическая интрига и история любви длиною в жизнь.

Кинодеятель много лет преподавал актерское мастерство. С 1980 он года руководил мастерской во ВГИКе. В 2010-х годах вместе с супругой, актрисой Наталией Белохвостиковой вел актерско-режиссерскую мастерскую в Московской школе нового кино.

О смерти народного артиста СССР сообщили в Союзе кинематографистов России. Иных данных о причине и обстоятельствах ухода сценариста пока нет.

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