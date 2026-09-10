Криминальная история: неизвестный пытался проникнуть в особняк Тарантино

New York Post: неизвестный пытался проникнуть в особняк Тарантино

Неизвестный мужчина попытался проникнуть в особняк на Голливудских холмах, который принадлежит режиссеру Квентину Тарантино. Об этом сообщили правоохранительные органы Лос-Анджелеса, передает New York Post.

Инцидент произошел днем в трехэтажном доме в районе Малхолланд-драйв. По данным полиции, подозреваемого заметил работавший на участке садовник. Он описал мужчину как человека примерно 35 лет, одетого в черную одежду — с длинными рукавами и темными брюками.

К моменту прибытия сотрудников полиции предполагаемый злоумышленник уже покинул территорию. Правоохранители осмотрели здание, однако найти его не удалось.

Сейчас полиция устанавливает личность мужчины и выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из дома-музея Пьера Огюста Ренуара на вилле «Колетт» во французском городе Кань-сюр-Мер были похищены четыре картины общей стоимостью около девяти миллионов евро. Около шести утра злоумышленники разбили окно и, используя электронож или пилу, перерезали крепления, удерживавшие полотна в рамах. Сигнализация сработала, и вмешательство полиции заставило грабителей спешить — они забрали лишь четыре работы из двенадцати.

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