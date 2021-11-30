Деревья вырывает с корнями: видео разрушений в Крыму из-за урагана

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Появилось видео с разрушениями в Крыму из-за урагана

Фото, видео: depositphotos / Shangarey; 5-tv.ru

Шторм пришел на Черноморское побережье из Турции — там из-за него погибли пять человек. Проход судов по Керченскому проливу решили закрыть.

На наше Черноморское побережье надвигается «турецкий» шторм. Так его назвали потому, что утром он сильно потрепал Стамбул и окрестности — пять человек там погибли.

Так что повышенная готовность у спасателей Крыма, Кубани, даже Астраханской области. Возможны порывы ветра до 35 метров в секунду, закрыт проход судов по Керченскому проливу. Из Крыма подробнее расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Мери Бадунц.

В Крыму нетипичный для ноября теплый ветер, сменился настоящим ураганом с дождем — дует с такой силой, что устоять на ногах практически невозможно. Порывы ветра местами достигают 35 метров в секунду.

В плену стихии весь полуостров. В столице Крыма ветер срывает дорожные знаки, сгибает столбы и валит деревья. А на этой улице ветер вырвал деревья с корнями. Посмотрите, даже треснул асфальт. Видно, тротуар отремонтировали совсем недавно.

Владельцу этого автомобиля повезло, деревья упали с двух сторон, буквально в нескольких сантиметрах. Машина практически не пострадала. А владельцу этого автомобиля не повезло. Машину теперь только на свалку.

Из-за обрыва проводов — на полуострове веерные отключения электричества. А на трассе Симферополь — Алушта встали троллейбусы. Коммунальщики работают в авральном режиме.

Но опаснее всего сейчас у моря. В Ялте уже пострадали люди. Мэр города призвала работодателей перевести сотрудников на дистанционку, а детей не вести в школы и детсады.

«Все службы работают в режиме повышенной готовности. Напоминаю всем, что в случае чрезвычайной ситуации, пожалуйста, обращайтесь на 112. Мы на работе», — сказала мэр Ялты Янина Павленко.

В Севастопле не работает паромное сообщение, а в Керчи закрыли пролив. На якорной стоянке накопилось более двухсот судов. Этот же шторм днем в понедельник, 29 ноября, обрушился на Стамбул. Ветер сбивал с ног прохожих, срывал крыши с домов, переворачивал автомобили. Есть погибшие и раненые.

Черное море успокоится только завтра. Самый сильный удар стихии еще впереди.

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