Евгения Симонова призналась, что больна раком легких: «Готова умереть»
Звезда «Обыкновенного чуда» Евгения Симонова рассказала о борьбе с раком легких
Фото: globallookpress / АГН Москва
Звезда фильма «Обыкновенное чудо» давно испытывала проблемы со здоровьем, но не придавала им серьезного значения и продолжала работать. В итоге у нее выявили онкологическое заболевание.
Звезда фильмов «В бой идут одни «старики» и «Обыкновенное чудо» Евгения Симонова рассказала, что десять лет назад врачи ей диагностировали рак легких. О пережитом и борьбе за свою жизнь она поделилась в интервью YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».
Актриса не привыкла к каким-либо ограничениям из-за неважного самочувствия. Потому частое воспаление легких не воспринимала серьезно, принимала таблетки и отправлялась на спектакли дальше работать. Пока медики не обнаружили в ее легком злокачественное образование. Страшный диагноз вовсе не испугал Симонову. Но съездить в Германию на консультацию к медикам все же решила. А по возвращению легла на операционный стол.
«Там рассекали со спины, ребра подпиливали. А плевра долго восстанавливается», — делится ныне Симонова.
Во время операции Симоновой удалили нижнюю часть легкого. Актриса восстановилась, вернулась к работе, но вспоминая те времена, заявляет: пожила достаточно и к смерти была готова.
«Не могу сказать, что готова умереть завтра-послезавтра. Но если скажут, что надо, могу принять это, потому что я благодарна. Я 66 лет так прожила! Мало? Нет. Это хорошо. Я не хочу, у нас еще дома дела, но, в принципе, готова», — заключила Евгения Симонова.
Страшное известие о раке легкого у Евгении Симоновой появилось еще в начале 2020 года. Но тогда актриса решила хранить молчание, а ее дочка Зоя Кайдановская заявляла, что это просто слухи, ее мама не болеет и, читая статьи о себе, просто хохочет. Лишь спустя два года сама Симонова решила рассказать поклонникам правду.
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