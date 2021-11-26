Какие анализы помогут распознать рак на ранней стадии

В сети немало информации о том, как распознать онкологическое заболевание по ряду симптомов. Однако врачи отмечают, что диагностировать рак можно только на основании медицинских исследований. Российские специалисты назвали ряд анализов и обследований, которые помогут выявить заболевание на ранней стадии.

Как отмечает врач-онколог Даниил Щепеляев, лучше всего для выявления рака на ранних стадиях проводить низкодозную компьютерную томографию грудной клетки или крупнофокусную цифровую флюорографию. Эти обследования, в отличие от обычной флюорографии, позволяют увидеть любые образования, передает URA.RU.

Кроме того, анализы на скрытую кровь в каловых массах, помогут своевременно узнать о раке кишечника.

Однако массово спешить на сдачу анализов не стоит — врачи советуют ограничиться УЗИ брюшной полости и малого таза и фиброгастроскопией. Женщинам дополнительно можно пройти маммографию.

В рамках реализации нацпроекта «Здоровье» вносятся изменения в регламент плановой диспансеризации. В список анализов и осмотров будут включены различные онкоскрининги, которых для общего профилактического обследования будет достаточно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какому онкологическому заболеванию россияне подвержены больше всего.