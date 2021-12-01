За пачку денег: официальная жена Захарова раскрыла тайну его брака с Распутиной

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Алексей Хитров
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Законная жена мужа Маши Распутиной назвала ее брак купленным

За пачку денег: официальная жена Захарова раскрыла тайну его брака с Распутиной

Фото: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya

Стало известно, как бизнесмен при живой жене умудрился жениться на популярной певице.

Официальная жена Виктора Захарова, с которой бизнесмен до сих пор состоит в зарегистрированном браке, рассказала, как он одновременно стал мужем певицы Маши Распутиной.

«Это купленный брак. Дали пачку денег отцу Сергию, поэтому их обвенчали. Священник был прикупленный. Друг семьи. Прикормленный. Священник у них как член семьи. Он был на всех пьянках и в ресторанах», — заявила Елена Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Она добавила, что сейчас «не чистого на руку» батюшку разоблачили и епархия прогнала его с работы.

«Раньше у батюшки был дом деревянный и церковь, а теперь особняк кирпичный. А церковь так и осталась. Это все заметили и сняли его», — рассказала Захарова.

В ходе программы выяснилось, что Захаров и Распутина не состоят в зарегистрированном браке, а лишь венчались в церкви. Поэтому законной супругой бизнесмена остается Елена Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маша Распутина назвала свою дочь-скандалистку, рожденную в отношениях с Виктором Захаровым, глупой девицей. Она заявила, что у 21-летней Марии Захаровой проблемы с развитием — отстает лет на пять от сверстников.

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