Рост выплат и бесплатный интернет: Какие нововведения вступили в силу 1 декабря

А сейчас расскажем о нововведениях, которые вступают силу с 1 декабря. Их много и они разные.

Фальсификата на прилавках магазинов с сегодняшнего дня станет меньше — вводится обязательная маркировка для молочных товаров, чей срок годности составляет меньше 40 дней. Это, кстати, позволит бороться еще и с просрочкой. Кроме того, обязательная маркировка вводится и на минеральную воду .

Сразу несколько категорий пожилых россия н ждет автоматическая индексация пенсий . Выплаты увеличатся у людей старше 80 лет и тех, кто работал вплоть до августа этого года.

А вот тем, кто пользуется корпоративным номером телефона и не зарегистрировал свои данные на портале Госуслуг, сегодня не позавидуешь. Мобильную связь им сегодня отключат.

Кроме того, сегодня вступает в силу закон о бесплатном доступе россиян к социально значимым сайтам. Для посещения веб-страниц госучреждений и портала Госуслуг связь и доступ в интернет не должны стоить абонентам ни рубля.

А новый закон о досудебной блокировке сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, позволит Центробанку приостанавливать их работу за несколько дней, а не месяцев, как было раньше.