Рост выплат и бесплатный интернет: Какие нововведения вступили в силу 1 декабря

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С наступлением первого дня зимы россиянам стало проще путешествовать. Правда, проблемы могут возникнуть с сотовой связью.

Фото, видео: depositphotos / kapustin_igor; 5-tv.ru

А сейчас расскажем о нововведениях, которые вступают силу с 1 декабря. Их много и они разные.

Фальсификата на прилавках магазинов с сегодняшнего дня станет меньше — вводится обязательная маркировка для молочных товаров, чей срок годности составляет меньше 40 дней. Это, кстати, позволит бороться еще и с просрочкой. Кроме того, обязательная маркировка вводится и на минеральную воду.

Сразу несколько категорий пожилых россиян ждет автоматическая индексация пенсий. Выплаты увеличатся у людей старше 80 лет и тех, кто работал вплоть до августа этого года.

А вот тем, кто пользуется корпоративным номером телефона и не зарегистрировал свои данные на портале Госуслуг, сегодня не позавидуешь. Мобильную связь им сегодня отключат.

Кроме того, сегодня вступает в силу закон о бесплатном доступе россиян к социально значимым сайтам. Для посещения веб-страниц госучреждений и портала Госуслуг связь и доступ в интернет не должны стоить абонентам ни рубля.

А новый закон о досудебной блокировке сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, позволит Центробанку приостанавливать их работу за несколько дней, а не месяцев, как было раньше.

И, наконец, с 1 декабря Россия возобновляет авиасообщение с Бразилией, Монголией, Аргентиной, Бангладеш и Коста-Рикой. Регулярные рейсы туда были запрещены из-за ковидных ограничений.

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